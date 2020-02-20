2020-02-20T10:11:13+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на женщину и ребенка в Перми

ЧП произошло 19 февраля в Свердловском районе Перми
Лилия Абибулаева
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В результате девочка получила тяжелые травмы, ее бабушка - множественные ушибы.В результате девочка получила тяжелые травмы, ее бабушка - множественные ушибы.Фото: Василий Вахрин
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В Перми на 7-летнюю девочку и ее бабушку упала глыба льда с крыши. Обеих пострадавших отправили в больницу с травмами. Инцидентом заинтересовались следователи.

ЧП произошло вечером 19 февраля. Девочка с бабушкой шли около дома 47 на Комсомольском проспекте. На них с крыши рухнула глыба льда. В результате девочка получила тяжелые травмы, ее бабушка - множественные ушибы.

Очищать крышу от наледи должна была управляющая компания. Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они устанавливают все обстоятельства ЧП и допрашивают лиц, отвечающие за обеспечение соблюдения правил безопасности при оказании этих услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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