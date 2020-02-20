Следователи возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на женщину и ребенка в Перми
В Перми на 7-летнюю девочку и ее бабушку упала глыба льда с крыши. Обеих пострадавших отправили в больницу с травмами. Инцидентом заинтересовались следователи.
ЧП произошло вечером 19 февраля. Девочка с бабушкой шли около дома 47 на Комсомольском проспекте. На них с крыши рухнула глыба льда. В результате девочка получила тяжелые травмы, ее бабушка - множественные ушибы.
Очищать крышу от наледи должна была управляющая компания. Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они устанавливают все обстоятельства ЧП и допрашивают лиц, отвечающие за обеспечение соблюдения правил безопасности при оказании этих услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU