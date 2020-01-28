Пострадавшим в пермском хостеле «Карамель» выплатили компенсацию

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:56:43+03:00

В отеле погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Фото: Василий Вахрин

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В Перми выплатили компенсацию пострадавшим и семьям погибших во время ЧП в мини-отеле «Карамель».

Напомним, страшная трагедия произошла в Индустриальном районе Перми в ночь с 19 на 20 января. В хостеле «Карамель» прорвало трубу, постояльцы сварились заживо. В отеле погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

Семьи погибших получили компенсацию в виде 500 тысяч рублей за человека. Пострадавшим выплатили по 200 - 300 тысяч рублей в зависимости от полученных травм. По поручение Максима Решетникова из резервного фонда было направлено 3 400 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU