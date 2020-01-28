После ЧП в мини-отеле прокуратура потребовала организовать проверку подвалов в жилых домах Перми

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:27:45+03:00

В "Карамели", затопленной кипятком, погибли пять человек

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После ЧП в мини-отеле "Карамель" прокуратура Пермского края потребовала от главы города Перми принять меры, чтобы все нарушения в сфере ЖКХ были устранены.

Напомним, ночью 20 января в Перми в результате прорыва теплопровода затопило отель "Карамель". В кипятке погибли пять человек, в том числе ребенок.

Представители прокуратуры считают: факты прорывов на тепловых сетях означают, что ответственные лица администрации Перми плохо исполняют свои обязанности.

- Главе города Перми внесено представление, - рассказали в пресс-службе. - Прокуратура потребовала незамедлительно организовать комиссию по проверке подвалов жилых домов и обеспечить безаварийной прохождение отопительного сезона. А всех виновных в ЧП - привлечь к ответственности.

В свою очередь ситуацию прокомментировали в администрации Перми:

- В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ, ресурсоснабжающие организации ежегодно проверяют готовность домов к началу отопительного сезона и выдают соответствующие акты. На основании действующего законодательства департаментом ЖКХ и районными администрациями осуществляется проверка паспортов готовности, где основным требованием является наличие опрессовки. Соответствующий акт дому по улице Советской Армии, 21 был выдан.

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ИСТОЧНИК KP.RU