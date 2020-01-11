2020-01-11T09:58:23+03:00
Происшествия

В Перми 7-летнего мальчика, с которого сняли скальп бродячие псы, выписали домой

Стая собак напала на детей, которые катались с горки [аудио]
Андрей МАТЛИН
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Место, где произошла трагедия.Место, где произошла трагедия.Фото: Екатерина ГАСПЕР
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Эта трагедия случилась 29 ноября в прошлом году. В микрорайоне Висим дети отправились кататься с горки, и на них набросилась стая беспризорных собак. С 7-летнего мальчика псы содрали часть скальпа с головы. Случайный прохожий вызвал «скорую».В тяжелом состоянии ребенка увезли в краевую детскую больницу.

Сразу после этого дикого случая глава Перми Дмитрий Самойлов уводил директора городской службы по отлову безнадзорных животных, а в краевом следственно управлении возбудили уголовное дело против руководства муниципального предприятия. Следователи сообщили, что здоровью мальчика причинен тяжкий вред.

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И вот в краевом минздраве сообщили, что 7-летнего ребенка наконец-то выписали домой. - Теперь он будет лечиться амбулаторно, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Следствие по факту нападения собак на ребенка продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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