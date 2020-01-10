2020-01-10T14:44:15+03:00
Происшествия

Трое детей, пострадавших в массовой аварии под Краснокамском, отпущены домой

Один госпитализирован
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Салон автобуса вмяло внутрь.Салон автобуса вмяло внутрь.
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- Трое юных спортсменов, пострадавших в массовой аварии под Краснокамском, отпущены домой, на амбулаторное лечение, - рассказали «Комсомолке» в краевой детской больнице. – Один госпитализирован в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет. Врачи проводят весь комплекс необходимых мероприятий.

Напомним, 10 января около 14:30 по автодороге подъезд к М7 Волга под Краснокамском произошла массовая авария, в которой пострадали 9 человек, в том числе 4 детей. Ребята из секции армейского рукопашного боя ехали из Чайковского, со сборов, которые проходили на базе отдыха "Раздолье".

Обстоятельства ДТП сообщили в краевой полиции:

- По трассе в направлении Нытвы двигался автомобиль «Лада Гранта», Предварительно установлено, что на 472 километре трассы водитель стал обгонять большегруз. При этом водитель двигавшийся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение 7 транспортных средств: большегруз, «ГАЗель», легковые автомобили и автобус, в котором находились 36 пассажиров.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по дороге затруднено.

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Одной из причин аварий стал туман (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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