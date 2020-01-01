В Перми собака покусала 12-летнего мальчика

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:20:18+03:00

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В Перми произошло очередное нападение собак на людей. На этот раз ЧП произошло днем 31 декабря у седьмого подъезда дома по улице Фонтанная дом 7 в Свердловском районе города. В итоге пострадал школьник.

Очевидцы рассказали «КП-Пермь», что все случилось днем, около полудня. Собака в этот момент была одна, а не бегала со стаей. Животное залаяло, а потом укусило 12-летнего мальчика за ногу.

- Пострадавшему ребенку вызвали врачей «скорой помощи», - сообщили медики. – Мальчик с укушенной раной голени был доставлен в травмопункт Городской клинической поликлиники № 5. Ему оказана вся необходимая помощь.

Сейчас пострадавшему школьнику придется пройти длительный курс уколов от бешенства.

Напомним, в Перми это уже не первый случай нападения собак на людей за последние месяцы. Громкое ЧП произошло в микрорайоне Висим в начале декабря. Сейчас трех собак, которые напали на семилетнего мальчика и сняли с него скальп, уже нет в живых. А ребенок перенес две тяжелые операции и до сих пор находится в больнице.

После этого случая количество ловцов увеличилось, но судя по ситуации, и они не могут переломить ситуацию, связанную с нападением собак на пермяков.

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ИСТОЧНИК KP.RU