2019-12-22T12:43:43+03:00
Происшествия

«Рядом травили тараканов». Пять детей попали в реанимацию после обеда в «Chicken»

Их осмотрели педиатр и реаниматолог
Екатерина ГАСПЕР
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Дети попали в реанимацию.Дети попали в реанимацию.Фото: Василий Вахрин
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Как сообщают в пресс-службе краевой больницы им. Вагнера Е.А. в Березниках, 21 декабря в Березниках посетители кафе быстрого питания Chicken на ул. Мира, 82 получили ингаляционное отравление газом, раздражающим верхние дыхательные пути.

В «скорую» обратились 10 человек, в краевую больницу им. Вагнера Е.А. доставили 5 детей. Их осмотрели педиатр и дежурный врач-реаниматолог, после чего детей поместили в реанимацию.

- По словам родителей пострадавших, прямо под рестораном травили тараканов, не исключено, что именно это и послужило причиной отравления газом, - прокомментировали в пресс-центре краевой больницы им. Вагнера Е.А.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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