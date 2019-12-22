2019-12-22T09:44:21+03:00
Происшествия

«Пять детей в реанимации». В Березниках десять посетителей кафе отравились газом, которым морили тараканов

Насекомых травили в соседней столовке
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Люди отравили в Чикене на ул. Мира, 82 в Березниках. Фото: группа ВК "ЧП Березники".Люди отравили в Чикене на ул. Мира, 82 в Березниках. Фото: группа ВК "ЧП Березники".
Изменить размер текста:

В субботу, 21 декабря, в Березниках посетители кафе быстрого питания Chicken на ул. Мира, 82 почувствовали себя плохо. В заведении прошла эвакуация. Как сообщили в пресс-центре Краевой больницы им. Вагнера Е.А., люди получили ингаляционное отравление газом, раздражающим верхние дыхательные пути.

В результате 10 человек обратились в «скорую помощь», а в больницу были доставлены 5 детей. Их осмотрели педиатр и дежурный врач-реаниматолог, после чего детей направили в реанимацию.

- По словам родителей пострадавших детей, прямо под рестораном травили тараканов, и не исключено, что именно это и послужило причиной отравления газом, - рассказали в пресс-центре Краевой больницы им. Вагнера Е.А.

Вскоре родители четверых детей от госпитализации отказались. Это трое детей из одной семьи в возрасте 7, 8 и 9 лет, а также 3-летний ребенок, который живет в соседнем Соликамске. Состояние у всех было удовлетворительное, и их отпустили домой.

Ночь в реанимации провел только один 8-летний мальчик, у него было зафиксировано отравление парами неизвестного вещества. Его состояние, как сообщили «Комсомолке» в больнице, ближе к удовлетворительному. Утром в воскресенье его тоже отпустили домой.

Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что кашляли все – и дети, и взрослые, а работники кафе им сказали что тараканов травили в соседней столовой. «Непонятно из-за чего заслезились глаза, и начался кашель», «В кафе объяснили, что сломалась вытяжка, помещение без воздуха», - комментируют люди в соцсетях.

В Министерстве здравоохранения Пермского края «Комсомолке» сообщили, что все выписавшиеся дети остаются под наблюдением врачей.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, что по факту отравления будет проведена проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Прикамье посетители кафе отравились неизвестным газом

Предположительно, им травили тараканов (подробнее...)

Рядом травили тараканов». Пять детей попали в реанимацию после обеда в Чикене

Их осмотрели педиатр и реаниматолог (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Режиссер Алексей Бражников: В Америке стреляют в школах, но никто не рискнет напасть на ЦРУ
Автор документальных фильмов, живущий и работающий в США и сотрудничающий с RT, рассказал о том, почему в городах открывают огонь, с точки зрения жителя американской столицы
Новости 24
Прошел ровно год со дня трагедии в Соликамске, где погибли 9 шахтеров
В Березниках закрыли кафе «Chicken», в котором отравились дети
В Прикамье появился «полицейский» Дед Мороз
В Перми ограбили продуктовый магазин
Дети, отравившиеся в «Chicken» в Березниках, уехали из реанимации домой
«Рядом травили тараканов». Пять детей попали в реанимацию после обеда в «Chicken»
В Перми открыли одностороннее движение по улице Революции от Куйбышева до Компроса
В 12 районах Прикамья нашли случаи бешенства животных
В Прикамье посетители кафе отравились неизвестным газом
За год число выявленных наркоманов в Прикамье выросло на 500 человек
Хоккеисты «Молота-Прикамье» проиграли в третий раз подряд
При столкновении двух автобусов в Перми окно в одном разлетелось на куски
В новом году из пермского аэропорта можно будет улететь до Еревана
Поиски пропавшей в Прикамье девятилетней девочки остановлены
Школьников - победителей олимпиад пригласили в гости к главе Перми
В Прикамье ищут пропавшую девятилетнюю девочку
В Перми выберут и наградят лучший новогодний двор
Воспитанники пермских детских садов приняли участие в конкурсе цифровых технологий
Пермские школьники станцуют на большом новогоднем балу
Стали известны подробности ЧП в пермской школе, где девочка сломала руку
Должника из Пермского края отыскали в Беларуси благодаря хобби его жены
Краевая прокуратура нашла нарушения на пешеходном переходе железной дороги
На «Азоте» поздравляют детей сотрудников
В Прикамье мужчина надругался над подростком
18-летний житель Прикамья ограбил пенсионерку, чтобы купить любимой розовые розы и плюшевого медведя
"Громко мяукали, но никто им не помогал". В пермском магазине в камере хранения нашли двух котят
В выходные в Перми откроют движение по Революции