«Пять детей в реанимации». В Березниках десять посетителей кафе отравились газом, которым морили тараканов

В субботу, 21 декабря, в Березниках посетители кафе быстрого питания Chicken на ул. Мира, 82 почувствовали себя плохо. В заведении прошла эвакуация. Как сообщили в пресс-центре Краевой больницы им. Вагнера Е.А., люди получили ингаляционное отравление газом, раздражающим верхние дыхательные пути.

В результате 10 человек обратились в «скорую помощь», а в больницу были доставлены 5 детей. Их осмотрели педиатр и дежурный врач-реаниматолог, после чего детей направили в реанимацию.

- По словам родителей пострадавших детей, прямо под рестораном травили тараканов, и не исключено, что именно это и послужило причиной отравления газом, - рассказали в пресс-центре Краевой больницы им. Вагнера Е.А.

Вскоре родители четверых детей от госпитализации отказались. Это трое детей из одной семьи в возрасте 7, 8 и 9 лет, а также 3-летний ребенок, который живет в соседнем Соликамске. Состояние у всех было удовлетворительное, и их отпустили домой.

Ночь в реанимации провел только один 8-летний мальчик, у него было зафиксировано отравление парами неизвестного вещества. Его состояние, как сообщили «Комсомолке» в больнице, ближе к удовлетворительному. Утром в воскресенье его тоже отпустили домой.

Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что кашляли все – и дети, и взрослые, а работники кафе им сказали что тараканов травили в соседней столовой. «Непонятно из-за чего заслезились глаза, и начался кашель», «В кафе объяснили, что сломалась вытяжка, помещение без воздуха», - комментируют люди в соцсетях.

В Министерстве здравоохранения Пермского края «Комсомолке» сообщили, что все выписавшиеся дети остаются под наблюдением врачей.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, что по факту отравления будет проведена проверка.

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