В Прикамье посетители кафе отравились неизвестным газом
В Березниках эвакуировали посетителей ресторана быстрого питания Chicken.
По рассказам очевидцев, они стали задыхаться и кашлять. Как сообщил один из пользователей страницы ВКонтакте группы «ЧП Березники», к заведению на улице Мира подоспели машины скорой помощи. Были госпитализированы несколько детей.
В управлении краевого Роспотребнадзора сообщили, что по факту отравления будет проведена проверка. Как объяснили менеджеры ресторана, в соседнем помещении травили тараканов. Якобы этим газом и могли отравиться люди.
Посетители кафе в Прикамье отравились газом, которым уничтожали тараканов. Видео: группа ВК "ЧП Березники"..
ИСТОЧНИК KP.RU