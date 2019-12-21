2019-12-21T22:30:33+03:00
Происшествия

В Прикамье посетители кафе отравились неизвестным газом

Предположительно, им травили тараканов [видео]
Андрей МАТЛИН
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Фото: группа ВК "ЧП Березники".Фото: группа ВК "ЧП Березники".
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В Березниках эвакуировали посетителей ресторана быстрого питания Chicken.

По рассказам очевидцев, они стали задыхаться и кашлять. Как сообщил один из пользователей страницы ВКонтакте группы «ЧП Березники», к заведению на улице Мира подоспели машины скорой помощи. Были госпитализированы несколько детей.

В управлении краевого Роспотребнадзора сообщили, что по факту отравления будет проведена проверка. Как объяснили менеджеры ресторана, в соседнем помещении травили тараканов. Якобы этим газом и могли отравиться люди.

Посетители кафе в Прикамье отравились газом, которым уничтожали тараканов. Видео: группа ВК "ЧП Березники"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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