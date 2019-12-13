В Прикамье начинаются съемки сражений и военных походов для фильма «Сердце Пармы»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-13T07:02:41+03:00

Съемки пройдут в Губахе и продлятся до 28 декабря. Фото: Василий Вахрин

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В Губахе продолжаются съемки фильма «Сердце Пармы», режиссером которого является Антон Магердичев. В Прикамье съемочная группа пробудет до 28 декабря.

Первый этап съемок в Прикамье проходил летом. На берегах Усьвы и Вишеры построены уникальные декорации: деревянные города и крепости. Также в фильме запланированы масштабные батальные сцены. К ним преступят в ближайшие выходные. В качестве массовки вновь приглашены жители Прикамья, которые будут играть пермяков, татар, вогулов, ушкуйников и московских ратников.

Съемки пройдут в Губахе и продлятся до 28 декабря.

На территории Пермского края также снимались фильмы «Геогра глобус пропил», «Елки». Сериалы - «Зулейха открывает глаза» и «Два берега». В ближайшее время также приступят к съемкам тюремного ситкома для телеканал ТНТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU