2019-11-04T15:48:03+03:00
Общество

Жителей Прикамья снова пригласили принять участие в съемках «Сердца Пармы»

На съемочной площадке особо ждут восточных красавиц и мужчин с бородой
Андрей МАТЛИН
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Актеров массовки облачают в доспехи, которые мало чем отличаются от настоящих. Фото: страница ВК "Сердце Пармы".Актеров массовки облачают в доспехи, которые мало чем отличаются от настоящих. Фото: страница ВК "Сердце Пармы".
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Съемочная группа фильма «Сердце Пармы» снова объявила кастинг на участие в массовых сцен в кинокартине по одноименному роману Алексея Иванова.

Съемки массовки начнутся с 1 декабря там же, где снимали ее и летом.

- Приглашаем принять участие всех желающих городов Губахи, Кизела, Гремячинска, Александровска, Чусового, Перми в съемке картины: мужчин и женщин возрастом от 16 до70 лет, детей от 5 до 12 лет, - написали организаторы на своей странице ВКонтакте «Сердце Пармы» | Набор в актёры массовки». - Для женщин и мужчин приветствуется восточная внешность, а так же борода или щетина для мужчин. Заявку оставляем в разделе «Сообщения» группы. Нужно указать возраст, размер одежды, ваш город, где вы живете, контактный номер телефона. А также - прикрепить две портретные фотографии, но без обработки фотошопом или другими программами. Актёрам летней сессии, повторять заявки не нужно. Ваши данные у нас есть. Вы – уже профессионалы, без вас никак.

«Сердце Пармы» — исторический роман о покорении в XV веке Московским царством Великой Перми. Выросшее из краеведческих увлечений автора, это произведение принесло начинающему писателю широкую известность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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