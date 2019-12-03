2019-12-03T15:59:24+03:00
Звезды

В Пермском крае начался зимний сезон съемок «Сердца Пармы»

Продюсер фильма Дарья Лаврова рассказала, как будут штурмовать Пелым
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На зимние съемки пригласили и актеров массовки, снимавшихся летомНа зимние съемки пригласили и актеров массовки, снимавшихся летомФото: Василий Вахрин
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Рано утром в среду в Губахе состоялось массовое крещение язычников. Крестили длинноволосых бородатых мужчин и женщин в бесформенных длиннополых платьях - жителей древней Перми. Так начался зимний сезон съемок фильма «Сердце Пармы», который продлится до 28 декабря. В качестве массовки вновь приглашены жители Прикамья, которые будут играть пермяков, татар, вогулов, ушкуйников и московских ратников,

О предстоящих съемках «Комсомолке» рассказала продюсер фильма, представитель киностудии Star Media Дарья Лаврова:

- В этом сезоне мы будем снимать все, что связано с зимним Пелымом, а также с Чердынью и Усть-Вымом. И самым интересным эпизодом, что мы там планируем снять, конечно, станет взятие Пелыма, когда Михан идет со своим войском, чтобы захватить Асыку. Мы специально построили нарты, на которых будут штурмовать Пелым. Это должно быть очень зрелищно. У нас там будет сниматься большое количество народа. Ведь в романе писатель создал целый мир с огромным количеством персонажей и разветвленным сюжетом.

Напомним, съемки фильма начались летом. Они проходили в окрестностях Губахи, где в Холодном логу построили стену деревянной крепости с воротами и сторожевыми башнями. Крепость «работала» в картине и Чердынью, и Усть-Вымом - в зависимости от ракурса съемок. Из ее ворот выбегал маленький князь Михаил, спасаясь от нападения вогулов. А сейчас, зимой, крепость предстанет Пелымом, и выросший Михан будет брать ее штурмом.

- В Губахе совершенно сумасшедше-красивая натура, особенно сейчас, когда там все в снегу, - говорит Дарья Лаврова. - Природа просто бесподобная. Нам очень повезло, и мы очень счастливы, что увидели такую сказочность и загадочность пермской тайги. Она представлена во всей красе. Это очень здорово.

В главной роли - князя Михаила (Михана) - снимается молодой актер Александр Кузнецов, которому пришлось пройти огромный кастинг.

- Для меня это важнейшая роль, - признается артист. - Бывают роли, в которых ты снимаешься для того, чтобы сыграть потом что-то серьезное, тренируешься или пытаешься раскрыть себя по-новому. Это роль, к которой я уже пришел. Ее надо сделать хорошо.

Также в Губаху на съемки прибудут Евгений Миронов - исполнитель роли епископа Пермского Ионы, Сергей Пускепалис - Полюд и Елена Ербакова - Тичерть.

Ожидается, что фильм выйдет на экраны кинотеатров в конце 2020 или в начале 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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