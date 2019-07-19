Полторы тысячи стрел, костюмы из рыбьей кожи и другие секреты со съемочной площадки «Сердца Пармы»

В княжескую барку, стоящую у берега Косьвы, по сходням поднимаются оборванные и тощие бурлаки. Нечесаные волосы, лохматые бороденки. На лицах грязь, а кое у кого и кровь. Встретишь таких на улице – за десяток метров обойдешь. Даже вблизи не сразу догадаешься, что их облик – дело рук опытных гримеров, по два-три часа превращающих обычных пермяков в жителей древней Перми Великой.

Бурлаки на барке. Фото: Василий ВАХРИН.

В Пермском крае начались съемки фильма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». В окрестностях небольшого городка Губаха, в Холодной логу, построили стену деревянной крепости с воротами и сторожевыми башнями. Осаду выдерживать этой крепости еще не пришлось, но первое испытание на прочность она уже проходила. Ураганным ветром, бушевавшим в Губахе на прошлой неделе, снесло два пролета этой стены. Хорошо, что к этому времени съемки еще не начались. Стену починили и как следует укрепили.

- Теперь она способна выдержать все, разве что кроме землетрясения, - смеется продюсер фильма Дарья Лаврова.

Крепость будет «работать» в картине попеременно и Чердынью, и Усть-Вымом – в зависимости от ракурса съемок. К примеру, из ее ворот будет выбегать маленький князь Михаил, спасаясь от нападения вогулов, а затем скатываться вниз по склону Холодного лога.

В окрестностях Губахи возвели крепостную стену древней Чердыни. Фото: Василий ВАХРИН.

А в нескольких километрах от крепости на берегу Косьвы расположилась съемочная площадка другого эпизода – приезда повзрослевшего князя Михаила в Афкуль и его встреча на пристани с сыном татарского шибана Исуром.

Реквизит попадет в музей

Над созданием княжеской барки реквизиторам пришлось серьезно потрудиться. Двадцатиметровое судно весом в 10 тонн должно было иметь осадку не более 40 сантиметров и при этом выдерживать примерно двадцать актеров – княжеских воинов и бурлаков.

Специально для съемок была построена 20-метровая барка. Фото: Василий ВАХРИН.

- Остов мы сделали железным, а сверху барка обшита деревом, - рассказывает художник по реквизиту Анатолий Баторов. – Внешне она полностью соответствует древнерусским судам. Вообще в этом фильме мы очень стараемся соблюдать историческую достоверность.

На месяц съемок в Прикамье доставили две фуры с реквизитом. Это и оружие, и доспехи, и костюмы для персонажей.

- Только стрел мы изготовили полторы тысячи штук, - продолжает Анатолий Баторов. – Стараемся, чтобы они не терялись, подбираем после съемок. Но сделали с запасом.

Стрелы совсем как настоящие, лишь взяв в руки, понимаешь, что наконечник легко гнется – сделан из резины. Но, как уверяют бутафоры, если поменять наконечники на металлические, стрелы будут вонзаться точно в цель.

Щиты для воинов сделаны из разных материалов: есть металлические, а есть пластиковые, которые используют всадники, – чтобы при скачке не набивать себе синяки металлом. Но внешне их друг от друга не отличить.

«Татарские воины» в краткий перерыв между съемками. Фото: Василий ВАХРИН.

А вот мечи, боевые топоры, кинжалы, луки и самострелы - с ними можно и в самом деле идти в бой. Но больше хочется любоваться на изящные орнаменты, украшающие оружие, - почти музейные экспонаты. Впрочем, как говорит Анатолий Баторов, после съемок некоторые их изделия и в самом деле попадают в музеи.

Костюмы из рыбьей кожи

Пермяки, московиты, татары, вогулы - в фильме для каждого из этих народов созданы свои костюмы, чтобы зрителю было понятно, что за народность перед ним. К примеру, у вогулов будут амулеты в пермском зверином стиле. Воины князя Михаила одеты в кожаные доспехи, на татарах – длинные халаты с жилетами. Но особые костюмы у людей Уроса. Этот речной народ в фильме предстает чем-то вроде российских эльфов: высокие, с длинными белыми волосами. И их наряды сшиты из настоящей рыбьей кожи, даже с чешуей. Признаюсь, в вагончике костюмеров, где висели куртки уросцев, я не удержалась и принюхалась. Легкий рыбный запах в них сохранился.

Ради съемок в массовке даже увольнялись с работы

Прослышав про возможность сняться в кино, пермяки засыпали дирекцию по кастингу своими заявками. Более 2000 человек пришли на первый кастинг, который прошел в Губахе, еще 1000 – в Перми.

- Я как подал заявку, сразу начал бороду отращивать, - рассказывает рабочий Чусовского металлургического завода Андрей Козулин. – Уже хорошо выросла. А мне никто не отвечает. Думаю, все – не возьмут. Тут как раз у меня у дочери свадьба, пришлось бороду сбрить. И через неделю – звонок с киностудии, приглашают на съемки. Я им – так и так, без бороды я уже. «Ничего, - отвечают, - приезжайте, что-нибудь придумаем вам».

И придумали – наклеили Андрею и усы, и бороду. Получился очень колоритный бурлак.

«Сэлфи бурлака на Косьве»: Рабочий Чусовского завода Андрей Козулин взял отпуск за свой счет, чтобы сняться в массовке. Фото: Василий ВАХРИН.

Накладные усы и бороды пришлось использовать для многих артистов массовки. Из-за этого случались и курьезы.

После первого съемочного дня один из бурлаков снял «отслужившие свое» усы с бородой и выбросил их в мусорный мешок. Узнав об этом, гример громко возмутилась:

- Да ты что, ты думаешь, тебе каждый раз новую бороду будут выдавать? Ты знаешь, сколько она стоит?!

Бурлак бросился искать выброшенную бороду. Перерыл весь мешок, но потерю нашел.

Большинство участников массовки ради съемок взяли на работе отпуска за свой счет.

- Это еще ничего, - смеется Руслан из Кизела. Он работает в вагонном депо, на съемки отпросился у мастера, в счет отгула. – У нас тут один мужик вообще с работы уволился, чтобы в кино сняться.

С шести утра и до двух ночи

Руслан играет татарского воина. Для съемок ему пришлось побриться наголо. Но ради кино он и не такие жертвы готов. Руслан демонстрирует свой наряд татарина – штаны, рубашка, ватный халат, жилет, доспехи, на голове шлем с подшлемником, на ногах сапоги. На улице жара под тридцать градусов. Тут в футболке-то потом обливаешься, а как массовка весь день в этих тяжелых нарядах?

- Нам не жарко, когда идут съемки, так увлекаешься, ничего не замечаешь, - говорит Руслан.

Актерам, в том числе и из массовки, приходится непросто. Съемочный день начинается в шесть утра. Встали, перекусили слегка – и на грим. Гримироваться приходится по два-три часа. Потом целый день съемка с перерывом на обед и до поздней ночи. В четверг, воспользовавшись тем, что наконец выдался жаркий и не дождливый день, режиссер завершил съемки только в два часа ночи.

Но на такой режим никто не ропщет.

- График очень плотный. Выспаться не удается никому, - говорит Александр Кузнецов, исполнитель главной роли – князя Михаила. - Гримеры вообще спят часа по три, наверно, в день. Но по-другому никак. Мы же знали, на что идем. Это экспедиционные сложные съемки, и так нам жить как минимум полгода, но это не вызывает никакого расстройства. Это классно, все в азарте и всем всё нравится.

По ночам снятся кошмары

Для Александра съемки в «Сердце Пармы» значат очень многое.

- Для меня это важнейшая роль, - признался он. – Этот роман читали многие люди, и они ждут высокого результата от фильма. И если ты сделаешь что-то на среднем уровне, тебе не простят этого никогда. Надо сделать либо хорошо, либо никак. Нам всем кошмары снятся о том, как мы проваливаем фильм.

Ранее Александр сыграл Скептика в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» и главную роль в фильме Рустама Мосафира «Скиф». Снимался он и в «Ненастье», также снятом по книге Алексея Иванова. Но роль князя Михаила досталась ему не сразу.

- На эту роль был огромный кастинг, - говорит Александр. - Меня утвердили в последний момент. Вроде, какой из меня князь? У меня сломан нос, и не самая героическая внешность. Решение принималось сложно, но все же меня утвердили.

Режиссер Антон Мегердичев ставит сцену с сыном татарского князя Исуром (актер Ислам Зафесов). Фото: Василий ВАХРИН.

Летний съемочный сезон в Губахе продлится до 13 августа. Затем начнутся съемки в павильоне в Москве. После этого вернутся в Прикамье кинематографисты в октябре-ноябре, когда ляжет снег. По словам продюсера Дарьи Лавровой, ожидается, что фильм выйдет на экраны в конце 2020 или в начале 2021 года.