Власти Прикамья помогут пострадавшим в ЧП в Перми, где неизвестный устроил стрельбу

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-04T10:02:40+03:00

В результате ЧП погибла 50-летняя женщина, два человека пострадали. Фото: Правительство Прикамья

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Губернатор Прикамья дал поручение социальному блоку оказать помощь пострадавшим во время ЧП на Гайве.

Напомним, в Орджоникидзевском районе Перми неизвестный мужчина рано утром 4 декабря устроил стрельбу. В результате погибла 50-летняя женщина, два человека пострадали.

Заместителю председателя правительства Татьяне Абдуллиной дали поручение оказать поддержку пострадавшим.

- Ночью произошел инцидент со стрельбой. К сожалению, погибла женщина, сотрудник Росгвардии при исполнении был ранен, и есть еще один пострадавший, - сказал на заседании Правительства Максим Решетников. - Татьяна Юрьевна, нужно оказать необходимую поддержку пострадавшим, когда все обстоятельства будут установлены

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU