В Перми по решению суда закрыли кафе, где отравилось более 30 человек

СЕГОДНЯ 06:54 2019-11-26T06:54:32+03:00

Кафе «О-fit» в «Олимпии» закрыли на 30 суток, а «Овсянка» - на 80

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В Перми больше 30 человек попали в больницу после обеда в кафе «О-fit» «Овсянка». Среди отравившихся было 3 ребенка, один из которых попал в реанимацию. Оказалось, что у заведений один поставщик продуктов. В анализах пациентов выявлена ДНК «Salmonella» .

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем причинение вреда здоровью посетителей кафе. Следователи и управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит расследование. Устанавливают причины ЧП.

В понедельник, 25 ноября, суд вынес постановление о приостановлении деятельности кафе. Так, кафе «О-fit» закрыто на 30 суток, а «Овсянку» - на 80 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU