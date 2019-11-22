2019-11-22T19:22:15+03:00
Происшествия

Суд приостановил деятельность пермского кафе «O-fit» на 30 суток

Решение об этом было принято 22 ноября в суде Индустриального района
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: архив "КПФото: архив "КП
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22 ноября суд Индустриального района вынес постановление о приостановлении деятельности кафе «O-fit», расположенного в спортивном комплексе «Олимпия» на 30 суток.

- ООО «Корпорация питания», которое занималось организацией питания в кафе «O-fit», признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Индустриального суда Перми. - При осуществлении деятельности ООО «Корпорация питания» допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований, после чего была зарегистрирована неединичная заболеваемость острой кишечной инфекцией.

По последним данным после обеда в городских кафе «ОVСЯНКА» и «O-fit» 38 человек обратились к медикам за помощью. 34 человека сейчас находятся в больнице, три человека отказались от госпитализации, 1 находится на амбулаторном лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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