В Перми увеличилось количество отравившихся после посещения кафе «ОVСЯНКА» и «O-fit»

СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-22T08:43:41+03:00

По последним данным, в больницы доставлены 34 человек, трое отказались от госпитализации

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В выходные Пермь потрясла новость об острой кишечной инфекции. 38 человек обратились за помощью после обеда в городских кафе «ОVСЯНКА» и «O-fit». 34 человека находятся в больнице, три человека отказались от госпитализации, 1 находится на амбулаторном лечении.

Трое из пострадавших - дети. 11-летний мальчик в тяжелом состоянии. Еще двое: 5-летняя девочка и 6-летний мальчик находятся в состоянии средней тяжести.

Оба кафе очень пополярны. В кафе «Оvсянка» на Ленина, 26 обедают почти все сотрудники пятиэтажного торгово-офисного центра, а также перекусить сюда приходят и работающие в ближайших банках и офисах пермяки. А кафе «O-fit» находится в спорткомплексе "Олимпия". Сюда заходят дети и их родители после тренировки. Известно, что у обоих кафе один поставщик.

В анализах пациента выявлена ДНК «Salmonella»

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем причинение вреда здоровью посетителей кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU