Пермский бассейн «Олимпия», где утонула школьница, усилил систему безопасности

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-07T06:20:00+03:00

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После октябрьской трагедии, когда во время тренировки утонула 11-летняя школьница, занимавшаяся синхронным плаванием, в бассейнах спорткомплекса «Олимпия» усилили системы безопасности на воде. Как сообщается на официальной странице бассейна «ВКонтакте», были добавлены кнопки вызова спасателя, поставлен третий пост спасателей в большом бассейне (на трибунах), увеличено количество спасателей в малом бассейне. Также сотрудников спорткомплекса начали обучать способам оказания доврачебной помощи пострадавшим. Напомним, 22 октября во время вечерней тренировки родители, наблюдавшие за детьми со второго этажа «Олимпии», увидели, как одна из девочек ушла под воду и не выныривает обратно. Родители подняли тревогу, начали кричать и бить по окнам, но их никто не услышал.

После того, как девочку вытащили из воды, медики и спасатели «Олимпии» пытались реанимировать ее. Но, увы, безрезультатно.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU