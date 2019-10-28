Мама умершей в Шанхае 15-летней пермской модели попросила прекратить расследование

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-28T13:58:13+03:00

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- Еще в августе этого года написала заявление о прекращение дела, но пока его не закрыли, хотя следователь мне сказал, что все исследования закончены, - рассказала «КП-Пермь» мама 15-летней пермской модели Влады Д., скончавшейся в Китае. - Скорее всего, в ноябре дело должны закрыть. Установить причину смерти дочери специалисты так и не смогли, а вторая экспертиза была назначена для проверки правильности лечения. По словам следователя, медики вроде бы правильно лечили дочь. Я считаю, что трагедия - это стечение обстоятельств и не вовремя оказанная помощь, и винить тут некого.

Хотя поначалу основной версией причины смерти юной модели были полиорганная недостаточность и сепсис. Позже судебно-медицинская экспертиза, которая длилась несколько месяцев, показала, что девочка умерла от очень редкого и крайне опасного заболевания - лептоменингит.

Однако со слов мамы модели, эксперты ей объяснили, что носителем вируса может быть любой человек, сам того не подозревая. Он может не болеть, но заражать других. А вот найти источник заражения, который стал причиной скоротечной смерти юной пермячки, уже нет никакой возможности.

Эти коварные вирусы распространяются как раз там, где есть большое скопление людей. Попадая в организм, они проявляются вначале как обычное ОРВИ, поэтому распознать вирус можно не сразу, единственное отличие - это высокая температура, которой не бывает при обычном ОРВИ.

Напомним, два года назад, 27 октября 2017 года перестало биться сердце 15-летней пермской модели Влады Д. Девушка в это время находилась в Китае и участвовала в показах известных восточных дизайнеров.

Юная манекенщица сгорела буквально за сутки. 25 октября во время съемок для ювелирного каталога, она резко почувствовала себя плохо. Пока искали русскоговорящего врача, ушло драгоценное время, в организме школьницы начались необратимые процессы и она скончалась.

Ко второй годовщине смерти дочери родители опубликовали в интернете трогательное видео с последним фото Влады. Д.

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ИСТОЧНИК KP.RU