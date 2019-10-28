«Мир без тебя стал пуст и одинок». Мама трагически скончавшейся 15-летней пермской модели опубликовала видео про дочку

Два года назад, 27 октября 2017 года перестало биться сердце 15-летней пермской модели Влады Д. Девушка в это время находилась в Китае на Шанхайской неделе моды и участвовала в показах известных восточных дизайнеров.

Юная манекенщица сгорела буквально за сутки. 25 октября во время съемок для ювелирного каталога, она резко почувствовала себя плохо, поднялась температура до 40 градусов. Пока искали русскоговорящего врача, ушло драгоценное время, в организме школьницы начались необратимые процессы.

Судебно-медицинская экспертиза, которая длилась несколько месяцев, показала, что девочка умерла от очень редкого и крайне опасного заболевания - лептоменингит. Долгое время решался вопрос о том, где и как будет похоронена пермячка. Говорили о кремации, но в итоге в середине декабря ее тело доставили в Пермь и похоронили на родине.

Спустя два года мама 15-летней пермской модели опубликовала на You-Tube трогательное видео, посвященное памяти дочери. Оно называется «Влада Д. – дорога длиною в 15 лет».

На кадрах – фото начиная с самого рождения и до дня трагической смерти. Последнее фото, которое сделала Влада и отправила своим родителям, датируется 24 октября. За три дня до смерти.

Влада Дзюба - дорога длиною 15 лет.Мне хочется лицо закрыть руками И закричать, чтоб слышала земля: "Верни глаза, улыбку с небесами, Не уходи! Мне больно без тебя!" Не исчезай, я задохнусь от боли, Не уходи, поверь моим мольбам- Я все отдам за радость быть с тобою Я жизнь свою сложу к твоим ногам. Не верю сердцем я и не хочу поверить, Что ты ушла прекрасный мой цветок. Тоску мою, печаль, ничем нельзя измерить. Мир без тебя стал пуст и одинок. Посвящается Владе Дзюба

Потерявшая красавицу-дочь женщина написала стихотворение в память о ней:

Мне хочется лицо закрыть руками И закричать, чтоб слышала земля: «Верни глаза, улыбку с небесами, Не уходи! Мне больно без тебя!» Не исчезай, я задохнусь от боли, Не уходи, поверь моим мольбам. Я все отдам за радость быть с тобою Я жизнь свою сложу к твоим ногам. Не верю сердцем я и не хочу поверить, Что ты ушла… прекрасный мой цветок. Тоску мою, печаль, ничем нельзя измерить. Мир без тебя стал пуст и одинок.

- Еще в августе этого года написала заявление о прекращение дела, но пока его не закрыли, хотя следователь мне сказал, что все исследования закончены, - рассказала «КП-Пермь» мама модели. - Скорее всего, в ноябре его должны закрыть. Установить причину смерти специалисты так и не смогли, а вторая экспертиза была назначена для проверки правильности лечения. И по словам следователя, медики вроде бы правильно лечили. Я считаю, что это стечение обстоятельств и не вовремя оказанная помощь, винить тут некого.

Со слов женщины, эксперты ей объяснили, что человек, сам того не подозревая, может быть носителем этого вируса и не болеть и тем самым заражать других. Поэтому найти источник заражения уже не будет возможности. И эти вирусы распространяются как раз там, где большое скопление людей. И попадая в организм они проявляются вначале как обычное ОРВИ и распознать вирус можно не сразу, единственное - это высокая температура, которая не бывает при обычном ОРВИ.

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