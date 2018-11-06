14-летняя модель из Перми, которая умерла в Китае, могла заразиться инфекцией через еду

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-06T14:49:36+03:00

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Прошел год, как в Шанхае умерла юная модель из Перми Влада Дзюба. Напомним, в свои 14 лет девочка уже делала серьезные шаги в модельном бизнесе – участвовала в модных показах, снималась для глянца и мечтала работать заграницей.

В сентябре прошлого года Влада улетела в командировку в Шанхай. Пермячка должна была вернуться домой в ноябре, но 25 октября неожиданно заболела. С температурой 40 девочку госпитализировали, но спасти ее шанхайские врачи не смогли.

Через несколько недель тело школьницы доставили в Россию, было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности», которое до сих пор расследуется.

Фото: личный архив модели

В годовщину смерти, 27 октября, мама Влады Оксана опубликовала на своей странице в соцсетях трогательные стихи:

Почему ты не снишься мне? Я ведь так по тебе скучаю!

Приходи хотя бы во сне, отпросись хоть на час, умоляю!

Где сейчас ты, мне расскажи, и кто встретил тебя на пороге,

И какая ждет после жизнь. А еще расскажи мне о Боге.

Приходи, буду очень ждать! Мне как раз на вопросы ответишь.

Я теперь не боюсь умирать, потому что там ты меня встретишь!

Следователи направили своим китайским коллегам поручение об оказании международной правовой помощи. Судебно-медицинская экспертиза, которая длилась несколько месяцев, показала, что девочка умерла от очень редкого и крайне опасного заболевания - лептоменингит.

- Болезнь развивается стремительно и, к сожалению, в большинстве случаев заканчивается летальным исходом, - сообщил «КП» источник в следствии. - Сейчас важно установить, как вирус попал в организм ребенка.

Фото: личный архив модели

Вспышки инфекции не было, то есть никто из тех, с кем контактировала Влада, больше не заболел. Эксперты полагают, что болезнетворные бактерии попали в организм вместе с едой.

Следователи проверили все личные вещи Влады, ее чемодан. К расследованию подключены китайские специалисты, которые выясняют, где именно юная пермячка могла заразиться опасным заболеванием.

Назначена дополнительная экспертиза, и в итоге расследование уголовного дела было продлено еще на три месяца, до конца января.

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