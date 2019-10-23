После гибели 11-летней школьницы в спорткомплексе «Олимпия» прокуратура начала проверку

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-23T10:38:27+03:00

Если найдут нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования

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Прокуратура Индустриального района проверит условия, при которых погибла 11-летняя девочка в спортивном комплексе «Олимпия».

Ужасная трагедия произошла 22 октября. В бассейне спортивного комплекса утонула 11-летняя девочка. В это время она находилась на тренировке по синхронному плаванию.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение администрацией СК требования безопасности и охраны жизни и здоровья детей на тренировках. Также проверят квалификацию тренера и своевременность прохождения диспансеризации спортсменок.

В случае выявления нарушений примут меры прокурорского реагирования. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи изъяли видео с камер видеонаблюдения в спорткомплексе и опросили свидетелей происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU