В Перми объявили срочный сбор на поиски 80-летней пенсионерки, которую могли загрызть собаки

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-22T15:55:40+03:00

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В Перми разыскивают 80-летнюю Алевтину Шипунову. Женщина пропала 9 октября. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что утром 9 октября пенсионерка ушла из дома на улице Фрезеровщиков, 86 на могилу своей собачки. Домой Алевтина Шипунова так и не вернулась и на связь не выходила.

Волонтеры собирают людей на поиски. Встреча состоится в среду, 23 октября, в 10:30 по адресу Фрезеровщиков, 86.

Приметы пропавшей: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темны, глаза голубые.

Была одета: бежевая куртка, резиновые сапоги, шапка, черные колготки, цветная юбка.

Особые приметы: нет передних зубов.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой просят взять с собой теплую одежду и обязательно резиновые сапоги, а также лыжные палки, грабли, лопаты.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей или хотите принять участие в поисках, звоните по телефонам: 8-902-630-80-82, 8-950-45-40-262 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU