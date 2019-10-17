"И тут я как заорала". Пермячка рассказывает, как ее чуть не загрызли бродячие псы

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-17T19:26:52+03:00

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Пермячка Марина Трушникова на страничке в фейсбуке написала о своей встрече с бездомными псами. Встрече, которая едва не закончилась трагедией:

"Вот читаю очередные материалы о нападении собак на людей, и сердце выскакивает. Каждый раз откликаюсь. Но пусть, не помешает. Повторюсь, ничего-ничего. Уж очень много неверящих в эту угрозу. До сих пор удивляюсь, как я оказалась не съеденной и не утащенной в Егошихинский лог - чуть ниже планетария. Возвращаясь из офиса (б. Гагарина, 10), сбегала с мокрого склона (тропический ливень тогда их выгнал из оврага, очевидно, заодно создав ситуацию полного безлюдья).

Это была свора – из 7-8 особей (разной масти и колибра), с хорошо выстроенной иерархией, с мощным, сильным вожаком.

"Помощи было ждать неоткуда". Со стороны ул.Уральской только феерические веера брызг от пролетающих авто. Когда окружили совсем плотным кольцом, я подумала: все, только тряпочки и косточки, и как же будет страшно родным...

И тут я так заорала, конечно, как никогда, размахивая сумкой, высоко – понимая, что ни в коем случая нельзя зацепить оскаленные морды. И тут что-то изменилось. Хорошо помню этот момент: вожак (типа кавказца) схватил мои джинсы, прокусил, но ногу не задел — и мотнув огромной своей башкой, развернул стаю. Псы отступили, как по команде. Даже в тот момент исступленного страха подумала: как кинематографично – видимо, даже в такие минуты так бывает. Большего физического ужаса в моей жизни не было. Лет 7 прошло, не изжить уж видимо.

Даже не знаю, может ли этот интуитивный мой образ действия служить "инструкцией по применению". Все время думаю, а там ведь могли оказаться дети...

Я ведь только года три спустя, смогла об этом писать. А тогда ведь даже никуда не позвонила — не откусили же ничего. А зря, наверное, может быть, кого-то бы и предупредила."

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ИСТОЧНИК KP.RU