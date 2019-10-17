2019-10-17T12:54:53+03:00
Происшествия

Волонтеры собирают людей на поиски 80-летней пермячки

Женщина пропала 9 октября
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Перми разыскивают 80-летнюю Алевтину Шипунову. Женщина пропала 9 октября. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что утром 9 октября пенсионерка ушла из дома на улице Фрезеровщиков, 86 на могилу своей собачки. Домой Алевтина Шипунова так и не вернулась и на связь не выходила.

Волонтеры собирают людей на поиски. Встреча состоится в субботу, 19 октября, в 11:00 по адресу Фрезеровщиков, 86.

Приметы пропавшей: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темны, глаза голубые.

Была одета: бежевая куртка, резиновые сапоги, шапка, черные колготки, цветная юбка.

Особые приметы: нет передних зубов.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей или хотите принять участие в поисках, звоните по телефонам: 8-902-630-80-82, 8-950-45-40-262 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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