«Часто гуляла со своим пекинесом». Знакомая пермячки, которую могли загрызть собаки, рассказала подробности

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-17T15:28:16+03:00

После смерти любимца, бабушка похоронила его в логу

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- Она жила здесь раньше, а как дали квартиру в другом месте, приходила гулять с собачкой, - рассказала знакомая погибшей бабушки.

Ужасная история потрясла Пермь. В Мотовилихинском районе пропала 80-летняя женщина. Пенсионерка ушла из дома 9 октября. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что женщина ушла на могилу своего пекинеса, и стала жертвой диких собак.

Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался со знакомой пенсионерки. Женщина рассказала, что бабушка раньше жила на Фразеровщиков, а потом ей дали квартиру, и женщина переехала.

-Но мы часто видели, как она здесь со своим пекинесом гуляет, - вспоминает знакомая. - А когда собака умерла, то она ее в логу и похоронила.

Лог, находится за новостройками. Там, нашли, предположительно, одежду пропавшей.

Также женщина рассказала, что бродячих собак в районе нет.

- За 12 лет ни разу не видел. Все свои, все домашние, - подчеркивает знакомая. - Иногда с Разгуляя забегают, но все мирные.

ИСТОЧНИК KP.RU