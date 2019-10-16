2019-10-16T08:56:09+03:00
Происшествия

В прикамской колонии ИК-9 заключенный совершил суицид

Обстоятельства трагедии будут выяснять следователи
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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15 октября в колонии ИК-9, где несколько недель назад надругались над осужденным, один из заключенных совершил суицид.

- При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН. - На место ЧП выехали следователи и сотрудники ГУФСИН. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже не первое ЧП за последнее время, которое случилось в этой колонии. Напомним, что несколько недель назад в сети появилось видео, где заключенные надругались над другим заключенным, а затем избили его. Так мужчину решили "проучить" из-за небольшого карточного долга .Общественники, которые выехали на проверку в колонию, сообщили, что после случившегося в учреждении началась массовая драка. После ЧП с издевательствами следователи возбудили уголовное дело, а заключенных перевели в другую колонию. Проверка все еще идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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