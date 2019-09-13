2019-09-13T09:51:35+03:00
Происшествия

«Дети его очень ждут». В Перми срочно нужны волонтеры для поисков пропавшего бизнесмена

Планируется прочесать два с половиной километра Балатовского парка
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Игорь Бурдин мог выйти в Перми на остановке Леонова или Одоевского. Фото: семейный архив.Игорь Бурдин мог выйти в Перми на остановке Леонова или Одоевского. Фото: семейный архив.
Изменить размер текста:

В субботу, 14 октября, в Перми будут искать пропавшего 43-летнего бизнесмена Игоря Бурдина. Волонтеры вычислили его путь и приняли решение прочесывать Балатовский парк.

Многодетный бизнесмен, напомним, пропал в понедельник, 26 августа. Он ночевал в родительском доме в селе Гамово. Ранним утром проснулся, сказал, что хочет прогуляться, а сам сел в автобус Гамово-Пермь и уехал. Родные объехали всех знакомых, где мог находиться Игорь, но нигде его нет.

С собой у пропавшего мужчины не было ни документов, ни сотового телефона, зато были наличные – около 23 тысяч рублей.

- Шестичасовой автобус Гамово-Пермь, на котором ехал Игорь Бурдин, больше половины пути проехал практически без остановок, - рассказали «КП» волонтеры. - Во-первых, не было пробок, во-вторых, пассажиры еще не проснулись, остановки были пустые. Кондуктор сказала, что пропавший пассажир мог выйти на остановке Одоевского или Леонова. На первой остановке камера развернута в другую сторону, но второй она не работала. Мы просмотрели камеры видеонаблюдения и далее, на Шоссе Космонавтов, но там он не появлялся, поэтому было принято решение обследовать территорию Балатовского парка.

14 сентября в 12.00 волонтеры выйдут на поиски. Встречаются они возле магазина Магнит на Леонова, 6.

- Нам очень нужны люди, необходимо обследовать два с половиной километра Балатовского парка, - продолжают волонтеры. - Если людей будет достаточно, сделаем один заход, нет – два. Территория, которую необходимо обследовать, сложная, поэтому всех, кто откликнется и придет на помощь, просим прийти в высокой обуви или резиновых сапогах, так как в этом месте могут водиться змеи. Также необходима яркая непромокаемая одежда и жилет. С собой - горячий чай, перекус и заряженные телефоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Папа, вернись домой». В Перми при странных обстоятельствах пропал многодетный бизнесмен

Телефон и документы он оставил дома, зато взял с собой наличные (Подробнее...)

«Говорю сыну, что папа в командировке». Подробности о загадочном исчезновении бизнесмена из Перми

В последнее время Игорь Бурдин часто тревожился (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми на женщину напала стая бродячих собак
В Перми трое мужчин отравились неизвестным ядом
«После исчезновения у мужа случился инсульт». Волонтеры продолжают поиски пропавшей женщины
Отключение воды в сентябре 2019 в Перми: воды не будет в нескольких районах города
В Перми загорелся "Мерседес" после столкновения с «Субару»
В Прикамье автоледи сбила 10-летнего мальчика
В Прикамье 20-летнего парня осудили за секс с 15-летней девочкой
«Пил пиво за рулем». В Перми пьяный водитель сбил велосипедиста
В Прикамье осудят сотрудников предприятия за смерть рабочих
В Перми остановлены поиски пропавшего 8-летнего мальчика
В Перми водитель «Яндекс.Такси» сбил мотоциклиста
«Так не доставайся же ты никому!». В Прикамье будут судить 21-летнего ревнивца, зарезавшего свою юную подругу
В Лысьве возбудили уголовное дело после смерти 10-летнего школьника