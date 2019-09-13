«Дети его очень ждут». В Перми срочно нужны волонтеры для поисков пропавшего бизнесмена

В субботу, 14 октября, в Перми будут искать пропавшего 43-летнего бизнесмена Игоря Бурдина. Волонтеры вычислили его путь и приняли решение прочесывать Балатовский парк.

Многодетный бизнесмен, напомним, пропал в понедельник, 26 августа. Он ночевал в родительском доме в селе Гамово. Ранним утром проснулся, сказал, что хочет прогуляться, а сам сел в автобус Гамово-Пермь и уехал. Родные объехали всех знакомых, где мог находиться Игорь, но нигде его нет.

С собой у пропавшего мужчины не было ни документов, ни сотового телефона, зато были наличные – около 23 тысяч рублей.

- Шестичасовой автобус Гамово-Пермь, на котором ехал Игорь Бурдин, больше половины пути проехал практически без остановок, - рассказали «КП» волонтеры. - Во-первых, не было пробок, во-вторых, пассажиры еще не проснулись, остановки были пустые. Кондуктор сказала, что пропавший пассажир мог выйти на остановке Одоевского или Леонова. На первой остановке камера развернута в другую сторону, но второй она не работала. Мы просмотрели камеры видеонаблюдения и далее, на Шоссе Космонавтов, но там он не появлялся, поэтому было принято решение обследовать территорию Балатовского парка.

14 сентября в 12.00 волонтеры выйдут на поиски. Встречаются они возле магазина Магнит на Леонова, 6.

- Нам очень нужны люди, необходимо обследовать два с половиной километра Балатовского парка, - продолжают волонтеры. - Если людей будет достаточно, сделаем один заход, нет – два. Территория, которую необходимо обследовать, сложная, поэтому всех, кто откликнется и придет на помощь, просим прийти в высокой обуви или резиновых сапогах, так как в этом месте могут водиться змеи. Также необходима яркая непромокаемая одежда и жилет. С собой - горячий чай, перекус и заряженные телефоны.

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