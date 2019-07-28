Фильм пермского режиссера о Теодоре Курентзисе вошел в международную программу кинофестиваля «Флаэртиана»

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-28T19:08:13+03:00

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В программу международного конкурса фестиваля «Флаэртиана» вошла только что завершенная работа «Курентзис. Принцип страсти» пермского режиссера Алексея Романова. Фильм посвящен бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета.

- В основе документальной ленты – исследование «феномена Курентзиса», - рассказали в пресс-службе «Флаэртианы». - В чем заключается его творческий метод? Что есть дух музыки? Как наиболее точно выразить его для слушателей и в чем свобода и ответственность современного художника?

Чтобы ответить на эти вопросы, съемочная группа снимала дирижера на протяжении десяти лет, включая гастроли его симфонического оркестра MusicAeterna в Германии.

Этот фильм планировали показать на «Флаэртиане» еще в прошлом году, но к началу фестиваля он еще был не закончен. Сейчас лента заменит в конкурсе картину For Sama режиссеров Ваад Аль-Хатеба и Эдварда Уоттса. Эта работа выбыла из конкурса по независящим от организаторов причинам.

Напомним, 22 июля Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра оперы и балета.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский: Теодор Курентзис никуда не уходит. 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU