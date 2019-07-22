Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-22T20:05:00+03:00

Правда, лично прийти не смог, так как находится сейчас в Австрии на Зальцбургском фестивале

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22 июля Теодор Курентзис написал официальное заявление об уходе из Пермского театра оперы и балета. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе краевого Министерства культуры.

- Заявление было написано сегодня, 22 июля, лично Теодор Курентзис прийти для этого не смог, так как находится сейчас вместе с хором в Австрии на Зальцбургском фестивале, - добавили в минкульте.

В мае, напомним, маэстро ушел из Пермского театра оперы и балета, объяснив в прощальном письме причину, по которой покидает Пермь. А в июле дал интервью Ксении Собчак, где рассказал, что у его оркестра не было репетиционной базы, репетиции проходили в фойе Театра оперы и балета или в ДК имени Ленина, где бегали крысы и тараканы. На этих площадках и удалось сделать то, о чем говорит мир: концерты - Моцарта, Малера.

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ИСТОЧНИК KP.RU