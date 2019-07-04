Курентзис - в интервью Собчак: «Мы репетировали Моцарта на площадке с крысами и тараканами»

В конце мая Теодор Курентзис ушел из Пермского театра оперы и балета. Маэстро оставил прощальное письмо, где рассказал, почему покидает Пермь. По словам дирижера, «власть ничего не поняла».

А на днях на YouTube появился новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!». Ведущая поговорила с дирижером о его стиле, музыке и о том, почему он уехал из Перми.

Ботинки как у Маяковского

- Ты вообще, конечно, невероятно одеваешься, - восхитилась Ксения Собчак.

- Это мои ботинки, - сказал дирижер и показал на обувь. - Маяковский надевал такие, я делал копию. Есть такой магазинчик маленький в Перми, куда я хожу и делаю обувь.

- А сколько стоит в Перми заказать обувь?

- Они очень дешевые, я дорогие вещи не ношу, - ответил Теодор Курентзис.

Скриншот с выпуска шоу "Осторожно, Собчак"

Почему билеты стоят по 30 тысяч

Губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал, почему маэстро Курентзис уехал из Перми 00:00 00:00

В разговоре Ксения указала на то, что к дирижеру сложно попасть на концерт - билеты стоят по 30 тысяч рублей.

- То, что они продают билеты так дорого, затрудняет мне… Я хочу отказаться давать концерты, где такие дорогие билеты. Это неправильно. Я музыку делаю для всех людей. Все должны иметь доступ. Когда средняя зарплата 25-30 тысяч, ты не можешь продавать билеты за такие деньги, на которые семья живет. Культура должна быть для всех.

Об отъезде из Перми

- Почему ты уехал из Перми? – спросила телеведущая.

- Правда такова. Когда я приехал в театр, там не было музыкальной культуры. Потому что не было оркестра, чтобы ее делать. Оркестр был слабого уровня. Не хочется этого говорить, но это правда. Когда была «культурная революция», они вызвали меня, чтобы реорганизовать музыкальную жизнь в городе. И дали конкретные обещания, что построят театр. И уже победил в конкурсе Дэвид Чипперфилд (известный архитектор). Потрясающий проект, до меня его делали. И все шло таким путем. И вот, вуаля, случился ажиотаж вокруг оперного театра. Другой туризм. Лучшая публика, самая образованная - она там.

Дирижер отметил, у его оркестра не было репетиционной базы, репетиции проходили в фойе Театра оперы и балета или в ДК имени Ленина:

- А там наверху бегали крысы и тараканы. На этой площадке мы и репетировали. То есть, в этих стенах мы сделали все эти концерты - Моцарта, Малера. То, о чем говорит весь мир.

Скриншот с выпуска шоу "Осторожно, Собчак"

Постепенно проблем становилось все больше.

- Это была атака на терпение, - говорит Теодор Курентзис. - У нас было по 24 проверки в году.

Многие были недовольны тем, что худрук театра так часто гастролирует. Дирижер признался, что он действительно редко бывал в Перми.

- Моя миссия - давать образование, вкус, вырастить публику, и я это делал. И все самые вызывающие постановки создали мы. И пермская провинция стала державой в мировой культуре.

«Страдать от этой истории будут наши зрители»

Теодор рассказал, что поставил властям ультиматум - оркестру нужна репетиционная база и новый театр.

- Они согласились, а потом сказали - не будет сцены по проекту Чипперфилда. Мы приглашаем какого-то неизвестного архитектора из компании Петербурга. Непонятная какая-то история.

Недавно в Перми проходил Дягилевский фестиваль, и оркестр должен был репетировать в ДК имени Солдатова. Но это оказалось невозможным - в то время там шли кружки.

- Они взяли мои вещи из кабинета и сказали: «Это не ваше место больше». Мы сказали: «Была договоренность о том, что здание наше». На что мне ответили: «Берите в аренду на следующий сезон, когда у них будет свободное время». Я написал письмо, мол, спасибо за все, я должен уйти. Но чтобы не бросить пермскую аудиторию, я хотел бы продолжать делать Дягилевский фестиваль. Ведь страдать от всей этой истории будут наши зрители.

«Курентзис превратил Пермь в музыкальную оперную столицу России»

В перерывах интервью показывали фрагменты разговора с театроведом и музыкальным критиком Дмитрием Ренанским.

- Курентзис превратил Пермь в музыкальную оперную столицу России, - считает он. - Дягилевский фестиваль стал местом паломничества культурных туристов со всей России. Он перевернул в этом смысле привычную расстановку сил между регионами и столицами. Теодор сделал так, что все из столиц стали ездить к нему.