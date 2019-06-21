Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

- Теодор Курентзис завершает свою работу в должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, но сохраняет за собой художественное руководство Дягилевским фестивалем, постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna в Перми, - сообщили «Комсомольской правде» в театре.

- Новый формат существования musicAeterna предполагает создание творческих резиденций в Санкт-Петербурге и Москве и регулярные выступления в регионах России, - рассказала пресс-секретарь Теодора Курентзиса Оксана Гекк. - MusicAeterna также продолжит активно гастролировать, представляя сегодняшнюю Россию в Берлине, Вене, Париже, Гамбурге, Баден-Бадене, Лондоне, Нью-Йорке, Токио.

Напомним, впервые информация о том, что Курентзис на собрании труппы заявил, что уедет в Санкт-Петербург и заберет с собой треть оркестра, появилась еще в начале месяца. Но в театре тогда опровергли это сообщение.

- Не было ни собрания, ни заявления, - ответили нам в пресс-службе. - В ближайших планах Теодора Курентзиса - участие в Зальцбургском фестивале вместе с оркестром MusicAeterna.

И вот, несмотря на контракт, который был заключен до 2021 года, Теодор Курентзис все же покидает должность художественного руководителя театра. Не помогли и футболки с надписью «Не дайте Курентзису уехать!».

Теодор Курентзис возглавил Пермский театр оперы и балета в 2011 году. За это время театр завоевал несколько "Золотых масок".

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