Школьник, устроивший резню в пермской школе №127, не смог обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-27T07:21:53+03:00

Ранее его приговорили к 7 годам колонии

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В среду, 26 июня, пермский краевой суд рассмотрел апелляцию одного из нападавших на школу №127. Молодой человек пытался обжаловать приговор. Судебное заседание было закрытым.

Ранее Мотовилихинский районный суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 7 годам колонии.

- Суд оставил приговор без изменения, - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Молодой человек отправится в колонию, также к нему будут применены меры медицинского характера.

Второго нападавшего приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы, которые он до достижения совершеннолетия будет отбывать в воспитательной колонии.

Напомним, в январе прошлого года в школе №127 Мотовилихинского района было соврешено нападение на учеников четвертого класса. Тогда сильно пострадала учительни начальных классов. С травмами ее доставили больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU