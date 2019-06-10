Депутат Илья Кузьмин, обвиняемый в покушении на самого себя, обжаловал арест

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-10T13:09:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Илья Кузьмин обжаловал свой арест.

- 10 июня в Соликамский городской суд поступила жалоба от адвоката арестованного депутата Ильи Кузьмина, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Соликамского городского суда. – Жалобу направят на рассмотрение в краевой суд.

5 июня, напомним, суд Соликамска арестовал 35-летнего депутата по обвинению в «Заведомо ложном доносе». Пришли результаты экспертиз и следователей появились доказательства того, что нападение на себя в феврале этого года организовал сам Илья Кузьмин.

Его взяли под стражу в зале суда и арестовали до 25 июля. Родные уже передали депутату в СИЗО передачку с предметами первой необходимости, одеждой и продуктами.

Ранее мы писали о том, что мама депутата считает, что в организации нападения на Илью Кузьмина виновата его маниакальная поклонница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обманул детектор лжи, но не следователей: в Прикамье за ложный донос арестовали депутата Заксобрания

По версии следствия, Илья Кузьмин организовал подставное покушение на свою жизнь (подробнее…)

В Соликамске задержали 30-летнего мужчину, который пытался убить депутата Законодательного Собрания Пермского края

Решается вопрос об его аресте (подробнее)

Женщина утверждает, что Илье Кузьмину черный пиар не нужен (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU