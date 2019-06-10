Депутат Илья Кузьмин, обвиняемый в покушении на самого себя, обжаловал арест
Депутат Илья Кузьмин обжаловал свой арест.
- 10 июня в Соликамский городской суд поступила жалоба от адвоката арестованного депутата Ильи Кузьмина, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Соликамского городского суда. – Жалобу направят на рассмотрение в краевой суд.
5 июня, напомним, суд Соликамска арестовал 35-летнего депутата по обвинению в «Заведомо ложном доносе». Пришли результаты экспертиз и следователей появились доказательства того, что нападение на себя в феврале этого года организовал сам Илья Кузьмин.
Его взяли под стражу в зале суда и арестовали до 25 июля. Родные уже передали депутату в СИЗО передачку с предметами первой необходимости, одеждой и продуктами.
Ранее мы писали о том, что мама депутата считает, что в организации нападения на Илью Кузьмина виновата его маниакальная поклонница.
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ИСТОЧНИК KP.RU