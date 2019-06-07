Мама депутата, который заказал сам себя: «В этой истории замешана маниакальная поклонница сына»

6 июня в Соликамске арестовали 35-летнего депутата Законодательного собрания Илью Кузьмина. Когда подозреваемого в «Заведомо ложном доносе» вели по коридорам в зал суда, его поддерживала взглядом мама, Юлия Александровна. Женщину не пустили на закрытое заседание, где ее сыну избиралась мера пресечения. В то, что сын сам инсценировал покушение на себя, как считает следствие, мама депутата верить отказывается.

Черный пиар ему не нужен

- Он итак хорошо раскручен, ему звонят с центральных каналов – приглашают на передачи, но он отказывается, - рассказала «Комсомольской правде» женщина. – Он много благотворительности делает для жителей: вручил медали «Дети войны» ветеранам, люди были довольны. Открыл социальные магазины, оказывал адресную помощь многодетным, малоимущим и тем школьникам, которые хорошо учится. Проводит конкурсы рисунков с призами. Неужели после этого он будет заказывать себя, чтобы повысить свой общественный имидж?

Мама Ильи Кузьмина объясняет, что сын у нее сильный, много лет занимается спортом, поэтому длительное заточение в СИЗО до 25 июля выдержит. Однако о его аресте уже доложили Геннадию Зюганову, и теперь родные очень надеются, что следствие более детально и тщательно во всем разберется.

По мнению женщины, в покушении на убийство сына может быть замешана маниакальная поклонница Ильи Кузьмина. Именно ее подруга позвонила в тот февральский воскресный вечер ее сыну.

- Эта женщина появилась в жизни Ильи года два назад, - объясняет Юлия Александровна. – После ее навязчивости я не раз предупреждала Илью, чтобы держался от нее подальше. С самого начала она закидывала сына безумными подарками: то подушки с его именем преподнесет, то мыло с надписью «папа», «мама», «Илья», то конфеты или шоколад, то сотовый телефон презентует. Не знаю, какие у них сыном были отношения, но он сначала взял ее на работу своим помощником, а потом уволил. После этого эта женщина не раз жаловалась, что ей не на что жить и грозила сыну, что если он не будет с ней, то она покончит с собой возле нашего дома.

«Не ездил бы ты»

Депутат вместе с родителями живет в частном доме в Соликамске.

- В тот воскресный вечер ему позвонила неизвестная и позвала на встречу. Я говорила не ездить, но он решил иначе. Через полчаса у меня на сотовом раздался звонок, запыхавшимся голосом сын сказал: «Мама, со мной все в порядке!». Я успокоилась, а потом на его странице ВКонтакте прочитала про покушение. У него не было ни одной причины, чтобы устраивать все это! Это все она, эта женщина.

Чтобы доказать, что убийство не было инсценировано, Кузьмин дважды прошел проверку на полиграфе.

Политическая карьера скандального депутата из Соликамска начиналась, напомним, пять лет назад. Илья Кузьмин вступил в ряды партии, которая на тот момент состояла в Соликамске почти из одних пенсионеров. С его приходом в рядах КПРФ появилось много молодежи. Сначала он баллотировался в районную Думу, но проиграл, а через год на выборах получил поддержку и стал депутатом краевого Законодательного собрания. Еще депутат занимается с родителями общим бизнесом в сфере аренды.

Четыре месяца под круглосуточной охраной

- После покушения сыну выделили двух охранников, которые круглосуточно находились с ним: если Илья дома – то они живут у нас, едет по работе - они тоже вместе с ним, - говорит Юлия Александровна. – Охранники менялись, сначала из Перми были, потом из Березников. Жили в гостевом домике у нас на территории. Иногда сами питались, а иногда мы кормили их.

Охрану сняли 5 июня, когда депутату позвонили из следственного комитета и пригласили на допрос. В это время он был в своем офисе.

- Мама, ты только не волнуйся. Я ни в чем не виноват, надеюсь, органы во всем разберутся, - позвонил маме после задержания Илья Кузьмин.

7 июня родителям разрешили передать сыну в СИЗО передачку. Они уже приготовили вещи и стандартные продукты, которые разрешены арестованным. Максимальное наказание, которое может грозить депутату за «Заведомо ложный донос» - до шести лет лишения свободы. «КП» будет следить за ходом следствия.

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