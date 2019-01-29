Эвакуация из школ и торговых центров в Перми продолжается

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-29T11:34:45+03:00

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Сегодня Пермь потрясла волна массовых эвакуаций.

- 29 января в ряд организаций и учреждений Пермского края на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. - Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации. По состоянию на 12 часов признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

На данный момент известно об эвакуации

- универмага Семья на Борчанинова

- гипермаркета «Лента» на Героев Хасана, 105,

- зданий администрации города на Сибирской,

- школ №№ 3, 7, 9, 18, 77, 82, 102, 133, 155«Мастерград»,

- торговых и бизнес-центров «Алмаз», «Мачта», «Серго», ЦУМ, "Спешилов".

Кроме того, в Березниках в 10 часов утра на электронную почту ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в нескольких больницах города. В настоящее время создан оперативный штаб на базе больницы по ул. Ломоносова, 102. Для эвакуации посетителей и пациентов направлены автобусы в больницы по адресам: Ломоносова, 102, Деменева, 12, Прикамская, 3.