«Скорая к вам не приедет». Бригады врачей работают на эвакуации и обслуживают только экстренные вызовы

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-29T11:25:31+03:00

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- С утра так прихватило спину, что я решила остаться дома, - рассказывает знакомая. – Потом стало еще хуже – я не могла встать с кровати. Решила позвонить в Скорую, но мой вызов не приняли. Сказали, что свободных бригад нет. Передали мой звонок в поликлинику и сказали ждать терапевта. Я так поняла, что все бригады работают на эвакуациях.

Во вторник с самого утра в Перми начались массовые эвакуации горожан – из школ, техникумов, торговых центров и административных здании. Сообщения об эвакуации поступают буквально каждую минуту - людей вывели из школы №18, школы «Мастеград», школы №133, ТЦ «Мачта», БЦ «Серго», ТЦ «Алмаз», ЦУМ, «Лента» и другие.

- Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации, - сообщили в ФСБ. - По состоянию на 12 часов признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Призываем граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

На местах работают кинологи, дежурят оперативные службы, в том числе бригады Скорой.

Как сообщили в Пермской станции Скорой медицинской помощи, в связи с сообщениями об эвакуации поступает действительно много несвойственных вызов. Бригады врачей срочно направляются к месту возможного ЧП с целью оказания оперативной медицинской помощи в случае каких-либо происшествий и несчастных случаев.

- Вызовы от населения, безусловно, также обслуживаются, в соответствии с критериями экстренности, - пояснили в ведомстве. – Если состояние пациента позволяет перенаправить вызов в поликлинику, диспетчеры это делают.

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