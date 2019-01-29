В Перми массово эвакуируют школы, административные здания, торговые центры

Пермяки в соцсетях рассказывают о массовых эвакуациях из школ, торговых центров и административных зданий.

Каждую минуту поступают сообщения об эвакуации - людей вывели из школы №18, школы «Мастеград», школы №133, ТЦ «Мачта», БЦ «Серго» и ТЦ «Алмаз». Также, по свидетельствам очевидцев, всех эвакуируют из ЦУМа.

Эвакуация в "Алмазе". фото: ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ

Так, например, всех посетителей вывели из здания «Семья» на ул. Борчанинова, 13. В магазине работают кинологи с собаками. Также эвакуируют пермяков из здания гипермаркета «Лента» на Героев Хасана, 105.

Из гипермаркета "Лента" вывели посетителей. Фото: Подслушано Пермь

В гипермаркет никого не впускают, люди остаются на холоде.

В здание никого не впускаютФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, детей и учителей вывели из здания школы №102 на ул. Мира, 92. Родители сообщают, что детей эвакуируют из школы №82.

Ученики школы №82 вышли на мороз без верхней одежде Фото предоставлено читателем

В департаменте образования подтвердили информацию об эвакуации учеников школы №102.

- Дети отправлены в рядом стоящее дошкольное учреждение, - сообщили в департаменте. - Никто не оставляет детей на улице.

Также добавили, чтоне могут сказать о точном количестве школ.

- В любом случае детей будут отправлять в закрепленные за образовательными учреждениями крытые здания.

Также появились сообщения об эвакуации "Школы дорог" на ул. Дружбы. Также родителям учеников физико-математической школы №9 пришли сообщения от учителей о том, что детей первой смены эвакуировали.

Стало также известно, что в Перми эвакуируют сотрудников различных департаментов администрации города, в том числе имущественных отношений, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

По неофициальной версии, причина эвакуации - поступившие электронные письма с угрозами. Напомним, что такие же случаи были на этой неделе зафиксированы в Новосибирской и Кемеровской областях.

В полиции и администрации города подробностей не сообщают.

- Информация проверяется, - сказали нам в пресс-службе ГУ МВД.

В ФСБ прокомментировали сегодняшнюю ситуацию.

- 29 января в ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании, - говорится в сообщении. - Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации. По состоянию на 12 часов признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Призываем граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Тем временем, в Березниках проходит эвакуация второй городской поликлиники в Абрамово.

В 10 часов утра на электронную почту ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в нескольких больницах города. В настоящее время создан оперативный штаб на базе больницы по ул. Ломоносова, 102. Руководитель штаба – начальник МО МВД России «Березниковский» Олег Мизин. Оповещены все экстренные службы города. Для эвакуации посетителей и пациентов направлены автобусы в больницы по адресам: Ломоносова, 102, Деменева, 12, Прикамская, 3.

Эвакуация больных в Березниках фото: ВСЕ БЕРЕЗНИКИ

Из-за сообщений об эвакуациях пермяки не могут вызвать скорую помощь.

- С утра спину так схватило, я решила Скорую вызвать, - пишет нам читатель. – А вызов не принимает, объясняют, что нет свободных бригад. Передали вызов на поликлинику, сказали, ждать терапевта. Я так поняла, что все бригады работают на эвакуациях.

Последний раз массовые эвакуации в городе были отмечены осенью 2017 года.