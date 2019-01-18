Беременную женщину во время пожара в Перми на улице Монастырской спустил по лестнице случайно оказавшийся рядом сотрудник спецназа «Медведь» ГУФСИН Пермского края

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-18T10:15:37+03:00

Он был в магазине напротив, и, услышав крики, поспешил на помощь

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В соцсетях продолжают обсуждать обстоятельства спасения 37-летней Екатерины во время пожара в здании на улице Монастырской 12а.

На видео, которое выложили в соцсетях очевидцы, видно, как по лестнице, которую приставляют к окну на третьем этаже, из которого валит дым, быстро поднимается наверх мужчина. Ему удается уговорить женщину, которая свешивается через подоконник и уже задыхается от дыма, спуститься по лестнице вслед за ним.

Через некоторое время ее доставят в 9-ю медсанчасть, и там у нее родится девочка – спасенная ждала ребенка.

В соцсетях все спрашивают, кто же этот отважный и ловкий человек?

Оказывается, это спецназовец из подразделения ГУФСИН по Пермскому краю. Возле здания, в котором случился пожар, он оказался случайно. Он был в отпуске, и зашел в магазин напротив офисного центра. Потом услышав крики, вышел, быстро сориентировался в ситуации, и поспешил на помощь. Взобрался на козырек горящего здания, расположенный как раз под окном, из которого валил дым. На этом же козырьке стояли люди, которые растянули под окном одеяло, однако женщина пригнуть в него не побоялась. Потом спецназовец стал подниматься по лестнице. Правда, кто ее им подал, он пока не знает.

Спецназовца пригласили на пресс-конференцию в ГУ МЧС по Пермскому краю, где он должен рассказать журналистам, как все происходило во время ЧП.

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