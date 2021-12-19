«Толпой танцевали на голове». Жена зверски избитого пермяка ищет свидетелей драки

Валерий спешил к своей жене и маленькой дочке, когда на него напали. Фото: семейный архив.

- Уже столько времени прошло, но ни одного свидетеля до сих пор я не нашла, - негодует супруга избитого Дмитрия Ангелина. - В первые дни после произошедшего люди активно писали в соцсетях, требовали наказать виновных, а теперь все затихло. Единственная, с кем я была на связи, это супруга мужчины, который заступился за моего мужа. Те ребята его тоже побили, но недавно, по неизвестной причине, она отправила меня в "черный список" и больше со мной не общается.

Напомним, 3 августа 28-летний Дмитрий возвращался с работы домой. Мужчина спешил к своей жене и маленькой дочке. Проходя по скверу в микрорайоне Гайва на него напала толпа незнакомцев и жестоко избила. К нему на помощь поспешил другой прохожий, который хотел остановить разъяренных молодых людей, наносивших мужчине удар за ударом, но того тоже избили.

Место происшествия. Фото: Гайва | Орджоникидзевский район/ВКонтакте

- Они танцевали толпой у Дмитрия на голове, пока не отправили его в кому, - рассказывали тогда в социальных сетях. – Димка служил в ВДВ, в тот день он пришел на работу при параде, в тельняшке и голубом берете. Каждый год так приходил, для него это праздник. Он очень хороший, добрый, отзывчивый человек, а те, кто его так избил, - звери.

В больницу Дмитрия привезли без сознания, сделали трепанацию черепа и удалили гематому, потом была еще одна операция. Две недели он провел в коме, а потом несколько недель восстанавливался в реабилитационном центре. Он узнавал родных, но не мог говорить и постоянно плакал. К счастью, спустя несколько месяцев мужчине удалось частично восстановиться.

- Слава богу, сейчас Диме лучше, по-тихоньку восстанавливаемся, - говорит Ангелина. - У него нет части черепа, через полгода ему поставят пластину. Плохо работают правые рука и нога. Но Валера не сдается, разрабатывает конечности. Ему дали вторую группу инвалидности и пока он не работает. А эти парни....В интересах следствия меня не знакомят с материалами дела. Но насколько я знаю, они продолжают пить и сидеть в этом сквере. Вину на себя хочет взять только один, чтобы другие ничего не получили. Очень удивляюсь, что нет ни одного свидетеля.

После произошедшего Ангелина решила переехать с Гайвы в другой район. Теперь женщина хочет добиться справедливости и сделать так, чтобы все виновные понесли наказания. Всех, кто был очевидцев происшествия, девушка просит писать ей на страницу в социальной сети.

* Имена героев публикации изменены.

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