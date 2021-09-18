«Он всех узнает, плачет, но сказать ничего не может». Молодому пермяку, которого жестоко избили в день ВДВ, нужна помощь

Валерий шел домой после работы, на него напали и сильно избили. Фото: семейный архив.

Каждый день Татьяна Гутова, оставляя маленькую дочку с бабушкой, спешит в реабилитационный центр, где сейчас находится ее муж Валерий. Две недели мужчина провел в коме после того, как на него на улице в день ВДВ напала компания разъяренных людей и сильно избила.

Это произошло в микрорайоне Гайва. Валера вечером, после работы в магазине спешил домой к дочке и жене, но в тот вечер родные его так и не увидели. В больницу его привезли без сознания, сделали трепанацию черепа и удалили гематому, потом была вторая операция.

- Теперь у Валеры нет части черепа, задеты все отделы головного мозга, - говорит Татьяна. – Он узнает родных, но сказать ничего не может, у него теперь только одна эмоция – он все время плачет. В реабилитационном центре при больнице им. Гринберга, куда его перевели, с ним каждый день занимаются врачи, с их помощью он передвигается, у него парализована правая часть тела. Врачи не дают никаких прогнозов, пострадал мозг и как он себя поведет – никто пока сказать не может.

На следующей неделе Валерия выпишут из реабилитационного центра домой, и Татьяна будет сама ухаживать за мужем и заниматься его восстановлением.

- Чтобы помочь Валере, нам нужны специальные тренажеры для занятий, инвалидное кресло, говорит супруга Валеры. – Мы хотим обратиться в фонд, пока не знаем какой и как это сделать, чтобы нам с этим помогли, потребуется длительная реабилитация, может быть нам дадут тренажеры в аренду.

Если вы хотите помочь Валерию Гутову, можете рассказать, в какой фонд обратиться его родным, где взять в аренду тренажеры, позвоните его супруге Татьяне по номеру телефона +79223761859.

Кстати, полиция задержала одного из нападавших Валерия. В ГУВД по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья», суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, нападавшего ждет суд.

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