Одного разодрали, второму пришлось делать трепанацию: в Перми разъяренная толпа зверски избила двух мужчин

Нападавших было несколько. Фото: Гайва | Орджоникидзевский район/ВКонтакте

В Перми 3 августа в микрорайоне Гайва четверо молодых людей жестоко избили двух прохожих.

Вечером после работы на 28-летний Владимир спешил к своей жене и маленькой дочке. По словам очевидцев, на улице к нему грубо обратились прохожие, слово за слово - завязалась драка. Владимир пытался отбиться, но силы были не равны. К нему на помощь поспешил другой прохожий, он хотел остановить разъяренную толпу, наносившую мужчине удар за ударом, но того тоже избили.

- У меня в тот день был день рождения, я звонил Володе, приглашал его, но он сказал, что работает, а потом пойдет домой, - говорит друг одного из избитых Андрей. - На следующее утро я узнал, что он в больнице с тяжелой травмой головы, у него кровоизлияние и тяжелая травма мозга. Ему сделали трепанацию. Его били целенаправленно по голове, можно сказать, профессионально.

У пострадавшего тяжелая черепно-мозговая травма. Фото: Григорий Кудинов.

По словам местных жителей, после того, как компания разъяренных людей избила Владимира, отправилась искать следующую жертву. Они вломились в один из пабов и начали бить всех без разбора, а потом скрылись.

В ГУВД по Пермскому краю сообщили, что 3 августа из медучреждения в отдел полиции № 5 в Орджоникидзевском районе Перми поступила информация о том, что в больницу доставили мужчину 28-летнего мужчину с множественными травмами.

Инициирована доследственная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе МВД.

*Имя героя публикации изменено.