«Толпой танцевали на голове». Подробности драки на Гайве, где разъяренная толпа зверски избила двух мужчин

Пострадавший мужчина до сих пор находится в коме.

В Перми задержали одного из нападавших на 28-летнего мужчину в микрорайоне Гайва 3 августа. В ГУВД по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья», суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Пострадавший до сих пор находится в больнице, ему была сделана операция на голове.

Напомним, ранее местные жители сообщали, что на Владимира* напали несколько молодых людей, когда он возвращался домой со смены, мужчина работает в одной из продуктовых сетей. После закрытия магазина он спешил к жене и маленькой дочке, проходя по скверу, на него напали и жестоко избили.

К нему на помощь поспешил другой прохожий, который хотел остановить разъяренных молодых людей, наносивших мужчине удар за ударом, но того тоже избили.

Фото: Гайва | Орджоникидзевский район/ВКонтакте

- Они танцевали толпой у Володи на голове, пока не отправили его в кому, - говорят знакомые пострадавшего. – Володя служил в ВДВ, в тот день он пришел на работу при параде, в тельняшке и голубом берете. Каждый год так приходил, для него это праздник. Он очень хороший, добрый, отзывчивый человек, а те, кто его так избил, - звери.

По словам местных жителей, после того, как компания разъяренных людей избила Владимира, отправилась искать следующую жертву. Вломились в один из пабов на Гайве и начали бить всех без разбора, а потом скрылись.

- Мы с мужем ждали такси возле паба, когда они туда пришли, ни за что положили паренька возле бара, а один из них подлетел и с боку ударил мне по лицу, я даже не поняла, что это было и за что, - пишет в социальной сети еще одна пострадавшая.

*Имя героя публикации изменено.

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