«Их организм устал страдать». Последние жертвы трагедии в «Хромой лошади» Ирина Пекарская и Ирина Банникова умерли с разницей в год

Ирина Банникова (слева на фото) и Ирина Пекарская ушли из жизни из-за травм, полученных в клубе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ирина Пекарская и Ирина Банникова были самыми тяжелыми пострадавшими, обе девушки много лет оставались прикованы к постели. Увы, обе уже ушли из жизни из-за травм, полученных в клубе. Так что можно считать, что число жертв пожара достигло 158 человек.

Ирина Пекарская пришла в «Лошадь» с мужем Сергеем Колпаковым. Пока мужчина курил на улице, начался пожар. Ирина оказалась в самом эпицентре, надышалась ядовитым газом и получила токсическое поражение головного мозга.

Муж долго боролся за Ирину, нанимал сиделок, возил по клиникам, но помочь не смогли ни в Москве, ни в Питере, ни в Германии. В итоге бороться Сергей перестал, пострадавшая несколько лет провела в краевой больнице, а потом ее перевезли в Березники, где живут ее мама и дети. В паллиативном отделении она провели последние три года своей жизни, в июле 2020-го она умерла. Причиной смерти стал отек мозга.

Пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская больше 10 лет была прикована к кровати Фото: архив "КП"

- Это случилось бы неизбежно, - говорит ее мама Галина Васильевна, она воспитывает двух сыновей Ирины. – У дочери был тяжело травмирован мозг, и никаких улучшений не наступало. Дома стоит ее фотография – совсем юной, красивой. Старший Саша помнит свою маму именно такой, а Артуру, когда все случилось, было всего полгода, но именно он скучает по маме больше всего.

Артур и Саша уже школьники, живут со своей бабушкой и даже не хотят ничего знать о своем отце.

- Я им заменила маму, у нас все хорошо, живем дружно, - говорит Галина Васильевна. – Конечно, и «тройки» таскают, и балуются, могут подраться даже, но ведь мальчишки! А Ирина мне иногда снится, в основном вижу ее совсем маленькой. В последний раз приснились и дочь, и ее отец, его тоже уже нет. Говорю им: идите, а сама сажусь в автобус, уезжаю, а они остаются и смотрят вслед.

Ирина Банникова, которая работала в «Лошади» барменом, умерла ровно через год – этим летом. Ожогов на теле почти не было, но из-за отравления продуктами горения тоже сильно пострадал мозг.

Девушка два года провела в больнице, а потом мама забрала ее домой. Все эти годы Тамара Геннадьевна ухаживала за дочерью и верила, что поставит ее на ноги: ходила по кабинетам чиновников и врачей и с боем выбивала курсовки на реабилитацию, восстановительное лечение, направления на анализы и медицинские осмотры.

Со временем врачи, которые раньше не давали никаких прогнозов, начали осторожно говорить: динамика есть, но процесс восстановления идет очень медленно. С Ириной даже занимались по специальной программе, которая позволяет людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться с близкими через компьютер.

Ирина Банникова с сыном Фото: архив "КП"

Но, к сожалению, в последний год пострадавшая на пожаре чувствовала себя хуже, сил для занятий и реабилитации было все меньше.

- В последние полгода сестра была особенно слабенькой, - говорит родная сестра Ирины Марина. – А когда она умерла, врачи сказали, что ее организм устал страдать и бороться. - С этим невозможно смириться, - плачет Тамара Геннадьевна. – Прошло несколько месяцев, но боль все равно не утихает.

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