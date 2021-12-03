«Люди бежали прямо по ней, теряли сознание и падали сверху». 39-летняя пострадавшая в «Хромой лошади» до сих пор восстанавливается после тяжелых травм

- Хочу чувствовать себя полноценной, быть полезной обществу, вернуться на работу, - мечтает Ксения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одна из пострадавших в клубе, которая до сих пор не смогла вернуться к нормальной жизни – 39-летняя Ксения Мокрушина. Девушке было 27, когда ее судьбу истоптала «Хромая лошадь». Умница и красавица – говорили вокруг знакомые. Девушка делала карьеру на кафедре университета, работала со студентами. Была счастлива в браке. Занималась спортом, много общалась с друзьями, путешествовала и думала, что так будет всегда.

Смертельный девичник

В «Хромую лошадь» пермячку пригласила подруга детства. Она собиралась замуж и накануне свадьбы устроила девичник, а Ксюша должна была быть свидетельницей. Семь подружек весь вечер катались на лимузине, пили шампанское, а ближе к полуночи приехали в ночной клуб, где заранее заказали столик.

Почти сразу начался фейерверк, а за ним - пожар.

- Я не знаю, почему мы сразу не побежали к выходу, никто и подумать, чем все закончится, - говорит Ксения. – Мы все сидели и сидели за столом, хотя видели, что люди пробиваются к выходу.

Когда девчонки попытались выйти из задымленного помещения, погас свет, началась паника. Ксюшу сбили с ног уже у самого выхода. Люди бежали прямо по ней, кто-то, вдохнув едкий дым, терял сознание и падал сверху.

Девушку вытащили на улицу и положили прямо на холодную землю, но врач «скорой» заметил, что она дышит, погрузил на носилки и отвез в больницу.

На следующий день пострадавшую транспортировали в Санкт-Петербург. У нее были сильные внутренние ожоги, сломаны кости таза, травмированы суставы левой руки. В коме пермячка провела ровно месяц и открыла глаза в Рождество.

Три девчонки из ее компании, в том числе родная сестра невесты, погибли…

Искали по больницам и моргам

Ксюша выжила, но вернулась домой инвалидом. Перенесла три операции, заново училась говорить, ходить. Ухаживала за ней мама, а с мужем пермячка развелась сразу, как пришла в себя:

- Я купила ему машину, думала, будет меня возить по больницам, помогать, а он даже не навестил ни разу.

- Тогда, 12 лет назад, я сразу уволилась с работы и полетела с дочерью в Питер, не отходила от нее ни на шаг, - рассказывает мама Ксении Ирина. – До сих пор тяжело вспоминать, как услышали из новостей о пожаре в «Хромой лошади» и искали Ксюшу по всем моргам и больницам. На работу я так и не вернулась – пришлось уволиться, чтобы быть рядом с дочерью. Ксюша сама не может ни одеться, ни на улицу выйти. Нарушена речь, координация движений, но дочь не сдается!

Два часа спорта в день

Одну из комнат в небольшой хрущевке оборудовали под тренажерный зал, где Ксюша занимается по два часа в день: эллипсоид, велосипед, степ.

- Раньше еще занималась на беговой дорожке, но за столько лет она вся развалилась, - говорит пермячка. – Коплю с пенсии деньги, чтобы купить новую, но получается медленно. Самая простая дорожка стоит около 15 тысяч рублей, а у меня пенсия по инвалидности – 2800, все вместе получается 21 тысяча. Деньги быстро разлетаются.

Все стены квартиры увешаны картинами, которые рисует Ксюша. Иконы, пейзажи, животные, портреты людей.

- Я как-то внезапно увлеклась рисованием, - улыбается Ксюша. – Правда, рисую долго, могу недели 3 – 4 работать с одной картиной – все по настроению. А чтобы мозги держать в тонусе, собираю пазлы. Не люблю просто так сидеть на диване – скучно. Еще люблю поболтать по телефону с подружками, они у меня очень хорошие, настоящие – не бросают. Приезжают в гости, изредка возят меня на дачу или погулять по центру города, посидеть в кафе. Для меня такие дни – настоящий праздник.

Вернулась к клубу только через 10 лет

Несмотря на проблемы со здоровьем, вкус к жизни Ксюша не потеряла. И на мир совсем не озлобилась, хотя и провела последние 12 лет в четырех стенах.

- Какой смысл горевать и злиться на жизнь? – мудро рассуждает пермячка. – Эта трагедия уже случилась в моей жизни, изменить ничего нельзя. Хочется, чтобы «Хромая лошадь» стала прошлым, но пока не получается ее забыть.

- Общаешься с другими пострадавшими?

- Иногда мы созваниваемся, чтобы узнать, как у кого дела. На 10-летие трагедии я впервые решилась приехать на место, где был клуб, посмотреть на памятник погибшим ребятам. Потом мама куда-то отошла, я осталась одна, меня тут же окружили журналисты. Я очень растерялась, с трудом держалась на ногах и боялась упасть. Словом, больше не поеду – не хочу душу рвать.

- Виновники трагедии выплатили компенсации?

- Полностью с нами рассчитались только Зак, Светлана Ефремова и пожарные инспекторы, за которых заплатило государство. Каждый месяц на карточку приходят просто издевательские переводы – одна копейка, 2 копейки, 1 рубль 43 копейки. Чтобы понять, от кого они – надо брать распечатку в банке. Скорее всего, от пиротехников – отца и сына Дербеневых или Феткулова. Мрыхин, как нам известно, вообще вышел из колонии, не выплатив ничего пострадавшим. Сколько раз пытались обращаться к приставам, у них одни отговорки, с этими должниками они работать не хотят.

Мечтаю надеть красивое платье и туфли на каблуке

Этим летом Ксюша переболела коронавирусом. К счастью, обошлось без госпитализации, но положительным тест оставался несколько недель.

- Пропадало обоняние, была слабость, температура, - говорит пермячка. – Прививку мне делать нельзя, остается одно – беречься, но я и так – особенно в такую погоду – почти не выхожу на улицу.

- Что говорят врачи: есть ли шанс вернуться к нормальной жизни?

- Нам дают путевки в санатории, но осенью из-за этой ковидной истории мы никуда не поехали. Нужна постоянная реабилитация: занятия с логопедом, невропатологом. Моя главная мечта – восстановить речь, научиться ходить без хромоты. Но добиться направления в реабилитационный центр через нашу поликлинику (семья живет в поселке Новые Ляды, - Ред.) просто нереально. Наш терапевт даже не знает, к кому обратиться с этим вопросом. Можно наблюдаться у специалистов платно, но вопрос опять упирается в деньги. Я счастлива, что у меня есть такие отзывчивые подруги, любящие мама, брат и дядя, они меня очень любят и никогда не оставят.

- Ксюша, какая у тебя мечта?

- Хочу чувствовать себя полноценной, быть полезной обществу, вернуться на работу. Я не забываю о том, что я женщина. Каждое утро обязательно привожу себя в порядок – делаю макияж, прическу. Однажды интервью со мной прочла девушка по имени Олеся из Челябинска. Я рассказывала, что мечтаю о красивом платье в пол. И она прислала мне в подарок такое платье – нежно-зеленое. Очень хочу надеть его с туфлями на высоких каблуках, но пока с моей травмой это, увы, невозможно.

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