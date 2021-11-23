Опекуном для 23-летнего парня-инвалида, у которого умерла от COVID-19 вся семья, станет многодетная мама из Перми

Стать опекуном парня из Краснокамска с диагнозом ДЦП были готовы 34 человека! Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

- Сыночек, вместе мы многого добьемся, мы будем обязательно тобой гордиться, - обращается к Владу Костицыну из Краснокамска пермячка Валентина.

В начале ноября «КП» написала про 23-летнего парня-инвалида, у которого коронавирус забрал любимых папу и дедушку. Его мама ушла из семьи, когда Влад был еще маленький, и с тех пор женщина ни разу не интересовалась судьбой тяжелобольного сына.

По закону после всех этих потерь беспомощного инвалида должны были поместить в закрытый психоневрологический интернат, но для домашнего парня, который никогда не сидел с папой в четырех стенах это – медленная смерть. И дальнейшей судьбой Влада озаботились в органах опеки Краснокамска и в благотворительном фонде «Дедморозим». Ему искали опекуна, который взял бы на себя груз ответственность за будущее парня с диагнозом ДЦП.

- На эту просьбу откликнулись неравнодушные жители не только из Пермского края, но и других регионов России, всего желающих оформить опеку над Владом было 34 человека! - рассказали в «Дедморозим». - После знакомства и общения с кандидатами было принято решение, что дальше о нем будет заботиться пермячка Валентина. У нее трое взрослых детей, маленькие внуки, а еще — большой опыт воспитания приемного ребенка с инвалидностью.

Историю Влада женщина узнала от своей коллеги и тут же прониклась ситуацией. Через пару дней она получила разрешение приехать к Владу в гости. С собой Валентина привезла продукты и любимое лакомство парня — кукурузные палочки.

- Я сразу почувствовала, что Влад – это моя семья, он тоже внимательно изучал нового человека, - говорит многодетная пермячка. – Но поначалу не все было гладко: Влад махал головой и не хотел делать то, что я ему предлагала, сейчас все по-другому: я приезжаю к нему каждый вечер после работы, зову его сыночком, и мы уже начали обсуждать планы на наше дальнейшее будущее.

А планов у будущего опекуна – громадье: после оформления документов она планирует снять для Влада просторную квартиру и перевезти его в Пермь. Там они будут жить вместе. Жилье женщина полностью обустроит под нужды парня-инвалила и сделает ему специальную тренажерную комнату.

- Я ему сразу сказала: все, что хочешь забрать из дома в Краснокамске – возьми с собой, - говорит Валентина. - Он обрадовался. Еще хочу, чтобы Влад учился в школе. Он любит астрономию, космос, ему интересны путешествия. Моя цель — чтобы Влад видел мир во всех его красках. Еще мы будем делать загранпаспорт, чтобы проходить реабилитацию за границей, будем решать проблемы со здоровьем.

Историей Влада прониклось многие, и этим неравнодушным людям удалось собрать 156 811 рублей 25 копеек. Благодаря такой помощи сейчас рядом с парнем находится заботливая няня, его поддерживает психолог из «Дедморозим», который умеет находить общий язык даже с теми, кто не может говорить. Уже вышел приказ об установлении временной опеки над Владом, а после оформления всех документов новую семью и дальше будут поддерживать специалисты фонда «Дедморозим».

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