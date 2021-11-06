Продавец из Пермского края готова забрать к себе парня-инвалида, у которого умерла от коронавируса вся семья

Марина готова забрать Влада в свою семью. Фото: фонд «Дедморозим» и личная страница в соцсетях Марины Овчинниковой.

- Я когда увидела историю Влада, у меня аж сердце защемило, мне его очень жалко стало, и я решила, что, если никого желающих больше не найдется, а сама его себе заберу, - говорит жительница поселка Зюкайка в Верещагинском районе Марина Овчинникова.

Этой осенью в семье 23-летнего парня-инвалида из Краснокамска произошло страшное горе: от коронавируса умерла вся его семья: любимый папа, посвятивший свою жизнь воспитанию особенного сына, а через несколько дней и дедушка. Теперь инвалида по закону должны до конца дней поместить в психоневрологический интернат. Но жизнь там для домашнего ребенка аналогична медленной смерти.

Дальнейшей судьбой парня озаботились в благотворительном фонде «Дедморозим» и решили найти ему опекуна. Об этой истории написали во многих пермских СМИ и, похоже, первый шаг на пути поиска опекуна сделан. Жительница Верещагинского района Марина Овчинникова узнала об этом из соцсетей и рассказала о своем желании стать опекуном Влада. Правда, чтобы обрести новую семью, Владу придется переехать в другой район. Если по примеру Марины не появится еще желающих взять его под опеку.

Марина рассказала о себе, что ей 42 года, она в разводе, работает продавцом в магазине и воспитывает двоих детей: 14-летнего сына и дочку-пятиклассницу. Вопрос появления старшего брата в семье она уже обсудила со своими детьми. Они не возражают, а, наоборот, поддерживают маму: «Забери, конечно!»

- Я когда увидела фото Влада в интернете, мне его так жалко стало, - рассказала «Комсомолке» сама Марина. - Я дочери показываю фото и говорю, «Представляешь, что с ним дальше будет, если никто не найдется? Может, мы себе его заберем?», а она мне: «Да бери, конечно, мамочка!»

Что такое жизнь в психоневрологическом интернате, женщина знает.

- Мне рассказывали про то, что происходит за этими стенами сами сотрудники, поэтому пожелать домашнему ребенку оказаться там, я не могу, - говорит она. - Он там просто не выживет долго. А ведь на всех фото – его папа и он сам просто светятся счастьем. Разве в интернате такое повторится? Родной дом, где тепло и уют и казенные стены – это две абсолютно противоположные вещи! Конечно, посвятить ему каждую минуту своей жизни я не смогу так как работаю, но дом мой находится рядом с работой и днем я несколько раз могу прибегать. Помогать заботиться о Владе мне будут и мои дети.

Опыт по уходу за лежачими больными у женщины есть, она за родными раньше ухаживала: за папой и бабушкой, поэтому уверена, что справится.

У Марины есть опыт ухода за лежачими людьми. Фото: личная страница в соцсетях Марина Овчинниковой.

- Я живу в большой трехкомнатной квартире в пятиэтажном доме, одну комнату могу полностью выделить Владу, - говорит Марина. – Да и с бывшим мужем у нас отношения хорошие, мы общаемся, он помогает в воспитании детей, поэтому перевезти Влада к себе мы тоже своими силами сможем.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми с разрешения Марины Овчинниковой передает ее контакты в благотворительный фонд «Дедморозим» и продолжает следить за этой историей.

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