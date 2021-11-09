Судьбой инвалида, у которого умерла от коронавируса вся семья, готовы заняться 25 потенциальных опекунов

Этой осенью у Влада умерла от коронавируса вся семья. Фото: фонд "Дедморозим".

- Я когда увидела историю Влада в интернете, у меня аж сердце защемило, мне его настолько жалко стало, что я решила забрать его к себе, - говорит жительница поселка Зюкайка в Верещагинском районе Марина Овчинникова.

Этой осенью у 23-летнего парня-инвалида из Краснокамска произошло страшное горе: от коронавируса умерла вся его семья: сначала любимый папа, посвятивший свою жизнь воспитанию особенного сына, а через несколько дней и дедушка. Теперь по закону парня с диагнозом ДЦП до конца дней должны поместить в психоневрологический интернат. Но жизнь там для домашнего ребенка аналогична медленной смерти.

Чтобы уберечь Влада от такой горькой участи, дальнейшей его судьбой занялись в благотворительном фонде «Дедморозим». О трагедии Влада рассказали на весь Пермский край, чтобы найти ему опекуна. И одна из первых, кто отозвался на эту беду, была 42-летняя продавец Марина Овчинникова.

- Я работаю продавцом и воспитываю двоих детей: 14-летнего сына и дочку-пятиклассницу, - рассказала о себе женщина. - Вопрос появления старшего брата я уже обсудила с детьми. Я показала им фото и говорю: «Представляете, что с ним дальше будет, если никто не найдется? Может, мы себе его заберем?», а они мне: «Да, конечно, давай возьмем, мамочка!»

Семья живет в большой трехкомнатной квартире в пятиэтажном доме, и одну комнату может полностью выделить Владу, ведь что такое жизнь в психоневрологическом интернате, женщина не раз слышала от своих знакомых.

- Мне рассказывали об этом сами сотрудники, поэтому пожелать домашнему ребенку оказаться там, я не могу, - говорит она. - Он там просто не выживет долго. А ведь на всех фото – его папа и он сам просто светятся счастьем. Разве в интернате такое повторится? Родной дом, где тепло и уют и казенные стены – это две абсолютно противоположные вещи! Конечно, посвятить ему каждую минуту своей жизни я не смогу, так как работаю, но дом мой находится рядом с работой, и днем я несколько раз могу прибегать. Помогать заботиться о Владе мне будут и мои дети.

И за несколько дней таких неравнодушных, как Марина, откликнулось 25 человек!

- Сейчас с потенциальными опекунами будут работать координаторы Дедморозим и сотрудники органов опеки, - рассказали «КП» в фонде. – Наши координаторы связываются сейчас со всеми кандидатами, чтобы больше узнать о них и об их жизненной ситуации. Задача - убедиться, что люди со всей серьезностью оценили свои силы, что их решения - это не только эмоциональный порыв, а взвешенное решение. Мы также отвечаем на их вопросы о Владе, об особенностях опеки и о ее оформлении.

Кстати, еще несколько человек откликнулись и предложили помощь с продуктами и вещами. Всего для Влада было переведено 120 519 рублей 70 копеек пожертвований. А это - 551 час заботы для него! Сиделка уже начала работу с этой семьей.

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