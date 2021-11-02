23-летнему парню-инвалиду из Краснокамска срочно нужен опекун

Папа Влада не смог побороть коронавирус и 23-летний парень-инвалид остался один на целом свете. Фото: фонд «Дедморозим»

Всю свою жизнь Влад Костицин из Краснокамска прожил со своим любимым папой. Парень родился инвалидом, мама не выдержала груза ответственности и ушла, а папа посвятил всего себя воспитанию особенного сына.

Владу 23, разговаривать он так и не научился, но прекрасно все понимает. Ходить парень тоже не может, папа возил его на инвалидной коляске. С миром парень-инвалид общался жестами и звуками, но с папой Сергеем Николаевичем они всегда понимали друг друга с полу взгляда. Любили вместе играть в гонки на компьютере, смотреть обучающие видео про космос, или египетские пирамиды.

Чтобы напитать своего особенного ребенка эмоциями, Сергей Костицин везде возил сына: на экскурсии, теплоходные прогулки, на встречи с друзьями. Они состояли в Общественной организации по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, были ее активными участниками и никогда не сидели дома в четырех стенах: 9 Мая с шариками шли в Бессмертном полку, участвовали во всех выездах и конкурсах…

29 сентября привычный мир Влада рухнул. Его папы Сергея Николаевича не стало. 43-летний мужчина не смог справиться с коронавирусом. Через несколько дней не стало и дедушки, который тоже помогал им. Переболел коронавирусом и сам Влад, но организм парня, несмотря на врожденное заболевание, справился с болезнью, а его единственный близкий на свете человек папа – нет.

Чтобы понимать парня, нужно поближе с ним пообщаться. Фото: фонд «Дедморозим»

И теперь по закону беспомощного парня – инвалида, оставшегося без присмотра, должны пожизненно отдать в психоневрологический интернат. Пока решается его судьба, на помощь Владу пришла дальняя родственница, она помогает во всех бытовых вопросах, но остаться с ним дальше женщина не может, ведь сторонняя помощь инвалиду нужна 24 на семь.

- Владу, конечно, осторожно сказали, что папы больше нет, но чтобы выяснить, насколько он это понял, мы подключим психологов, - говорит координатор проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим» Наташа Цветова. – Влад очень общительный и радуется, когда к нему кто-то приходит. Его просто нужно немного узнать, чтобы общаться с ним дальше. С папой они любили играть в гонки, и сейчас он часто показывает на руль. Подгузники ему не нужны, если парень хочет в туалет, он стучит и дает понять, что ему нужно - санитарный стул или мочеприемник. Живет он в однокомнатной квартире, у его папы даже был автомобиль.

- Дальнейшей судьбой парня озаботились в опеке Краснокамска, ведь жизнь в закрытом психоневрологическом интернате, куда до конца жизни предстоит попасть домашнему и бесконечно любимому отцом Владу - тоже, своего рода, медленная смерть, - объясняют в «Дедморозим». - Просто это может растянуться на десятилетия. Чтобы избежать этого, у нас есть совсем немного времени, чтобы спасти его. Для этого нужно найти ему опекуна.

Им может стать гражданин РФ до 60 лет, без судимости и серьезных заболеваний, не состоящий на учете у нарколога или психиатра. И, конечно, тот, у кого есть искреннее желание заботиться о Владе и защищать его интересы. Если у вас есть желание стать опекуном Влада — напишите на info@dedmorozim.ru или позвоните +7 342 270 08 70.

ВАЖНО

Опекун никогда не останется с заботой о Владе один на один, команда «Дедморозим» готова поддержать его содействием в оформлении всех документов, обучением, уходу, консультациями специалистов и помощью в получении от государства всего, что положено человеку с инвалидностью и его опекуну: льгот, пособий и технических средств реабилитации.

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