Известный боксер Александр Поветкин прислал подарок девочке из Перми

Александр Поветкин прислал подарки и добрые пожелания девочке из Перми. Фото: страница ВК Ева Вихарева СМА1 Г.Пермь.

- Конечно, приятно, что известный боксер прислал нам посылку, а в ней – футболка с автографом, маленькие боксерские перчатки и плакат со словами «Папе Александру и дочке Еве Вихаревым. Удачи! Добра!», - говорит пермяк Александр Вихарев.

Три с половиной года мужчина в одиночку воспитывает дочку Еву, которая родилась со спинально-мышечной атрофией. Мама не выдержала груза ответственности и ушла, но раз в неделю приходит посидеть с дочкой, а Александр тем временем успевает переделать все накопившиеся дела: съездить к маме, помочь, ведь он мужчина в семье единственный.

Про маленькую Еву «Комсомолка» писала не раз. У девочки редкое наследственное заболевание, при котором мышцы день ото дня становятся слабее и отказываются работать. Когда малышке требовалась помощь для приобретения дорогостоящего лекарства, пермяки за неделю собрали ей необходимую сумму. Сейчас жизненно необходимые уколы спинразы девочка получает за государственный счет. Три раза в год. Уколов уже сделали 10.

- После каждого такого укола состояние дочки улучшается, - объясняет папа. – Раньше и двух минут она не могла самостоятельно дышать, а сейчас несколько дней может. Ручками начала двигать и голову поворачивать. Но самая главная для меня награда – это улыбка моей Евы!

Пока на улице холодно, девочке нельзя выходить из дома, гулять ей разрешено при температуре выше +15 градусов, поэтому подарки от неравнодушных людей очень кстати. Ева рассматривает их и трогает. Она растет, все понимает, слушает сказки, смотрит мультфильмы, но говорить не может, ей мешает трубочка, установленная в гортани.

Папа с девочкой ведут блоги в соцсетях.

- В Instagram у нас 10 тысяч подписчиков, в Тик-Токе – 300 тысяч, - говорит Александр. – Проводим эфиры, общаемся с подписчиками, публикуем новости. И видим, что мир не без добрых людей, Еве начали присылать посылки с мягкими игрушками, тренажерами, куклами, книгами, развивающими моторику игрушками. Фото подарков мы публикуем в соцсетях и всегда благодарим людей. Чаще это делают женщины, а получить подарок от мужчины, да еще такого - известного боксера – нам было вдвойне приятно!

Боксерские перчатки девочка держала в руках впервые. Фото: страница ВК Ева Вихарева СМА1 Г.Пермь.

Сейчас постер с добрыми пожеланиями от Александра Поветкина занял почетное место на стене, футболка пока ждет своего часа в шкафу, а с боксерскими перчатками Ева иногда играет.

НАША СПРАВКА

Александр Поветкин – российский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Является одним из лучших отечественных супертяжеловесов в истории. Он сумел завоевать все возможные титулы в любительском боксе, а затем стал чемпионом мира и среди профессионалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Она чуть не умерла у меня на руках». Одинокий отец из Перми боится за жизнь тяжелобольной дочери Евы

Мужчина отказывает себе во всем, но не может собрать нужную сумму на покупку медоборудования (Подробнее...)

«В ее организме лекарства на 64 миллиона рублей». Как живет малышка Ева со спинальной мышечной атрофией, ради которой папа ушел в декрет

Девочка из Перми стала звездой Тик-Тока и уже учится сидеть (Подробнее...)